Fotos y videos: así celebraron los hinchas de La Lepra en el microcentro mendocino

Las calles del microcentro de la Ciudad de Mendoza se pintaron de azul para la celebración de los hinchas de Independiente Rivadavia.

Mendoza fue un verdadero carnaval azul esta noche, luego de que Independiente Rivadavia conquistara su primer título nacional al vencer a Argentinos Juniors en la final de la Copa Argentina.

Una multitud de hinchas de La Lepra salió a las calles aledañas al Bautista Gargantini para celebrar un logro que marca un hito en la historia del fútbol provincial.

Desde el pitazo final en Córdoba, la pasión se trasladó a la calle, donde miles de simpatizantes se congregaron para festejar. Además de las cercanías del Bautista Gargantini, calles céntricas, como la Avenida San Martín se llenaron de cánticos, banderas y bocinazos que reflejaron la euforia por el campeonato.

La obtención de la Copa Argentina, además de significar la gloria, asegura a Independiente Rivadavia un lugar en la próxima edición de la Copa Libertadores, añadiendo un valor histórico incalculable al festejo que se extiende por toda la ciudad.