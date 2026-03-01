Los hinchas de Godoy Cruz arrojaron proyectiles a los jugadores e intentaron invadir el campo

El empate ante Deportivo Madrid desató el enojo de un grupo de hinchas que ingresó al terreno de juego para increpar al plantel. Hubo intervención policial, forcejeos y varios detenidos en el estadio bodeguero.

Los hinchas de Godoy Cruz se enfrentaron con la policía.

Apenas finalizado el encuentro, un grupo de simpatizantes del Tomba ingresó al terreno con la intención de manifestar su disconformidad por los resultados recientes del equipo. La situación generó momentos de tensión cuando el personal policial intervino para resguardar a los futbolistas y al cuerpo técnico.

Los hinchas ingresan al Gambarte Los incidentes en el Feliciano Gambarte 1 Gentileza @juegodirecto Durante el operativo se produjeron forcejeos y algunos incidentes entre hinchas y efectivos de seguridad. Como consecuencia, se registraron detenciones —al menos de diez personas, según las primeras informaciones— vinculadas a los disturbios ocurridos en el estadio.

Vuela una butaca al campo de juego en Godoy Cruz Los hinchas lanzaron una butaca y proyectiles contra los jugadores de Godoy Cruz. Juego Directo Los hinchas lanzaron una butaca y proyectiles contra los jugadores de Godoy Cruz El episodio se suma a un clima de preocupación deportiva en torno al equipo mendocino, en una jornada que debía cerrarse con foco exclusivamente futbolístico y terminó marcada por los hechos de violencia posteriores al partido.