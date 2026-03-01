Los hinchas de Godoy Cruz arrojaron proyectiles a los jugadores e intentaron invadir el campo
El empate ante Deportivo Madrid desató el enojo de un grupo de hinchas que ingresó al terreno de juego para increpar al plantel. Hubo intervención policial, forcejeos y varios detenidos en el estadio bodeguero.
El empate 0 a 0 entre Godoy Cruz Antonio Tomba y Deportivo Madryn en el Estadio Feliciano Gambarte terminó con disturbios dentro del campo de juego y un operativo policial que derivó en varios hinchas detenidos.
Apenas finalizado el encuentro, un grupo de simpatizantes del Tomba ingresó al terreno con la intención de manifestar su disconformidad por los resultados recientes del equipo. La situación generó momentos de tensión cuando el personal policial intervino para resguardar a los futbolistas y al cuerpo técnico.
Te Podría Interesar
Los hinchas ingresan al Gambarte
Durante el operativo se produjeron forcejeos y algunos incidentes entre hinchas y efectivos de seguridad. Como consecuencia, se registraron detenciones —al menos de diez personas, según las primeras informaciones— vinculadas a los disturbios ocurridos en el estadio.
Vuela una butaca al campo de juego en Godoy Cruz
El episodio se suma a un clima de preocupación deportiva en torno al equipo mendocino, en una jornada que debía cerrarse con foco exclusivamente futbolístico y terminó marcada por los hechos de violencia posteriores al partido.