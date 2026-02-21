Qué dijo Claudio Úbeda sobre su continuidad en Boca y cómo dar vuelta su imagen con los hinchas

El clima en Boca Juniors se vuelve cada vez más tenso. El empate sin goles frente a Racing Club en La Bombonera dejó una nueva muestra de disconformidad por parte de los hinchas , que despidieron al equipo con silbidos y cuestionamientos generalizados.

La falta de resultados y la sequía ofensiva profundizan la preocupación. El equipo no logra convertir ni imponer su juego, lo que alimenta las dudas sobre el rumbo futbolístico y el futuro del entrenador Claudio Úbeda .

En este escenario adverso, el DT enfrentó los micrófonos y se refirió al momento que atraviesa el equipo , el vínculo con el público y la necesidad urgente de revertir la situación.

Úbeda fue claro al reconocer el contexto y la presión que implica dirigir al club. “Estamos en una etapa en la que necesitamos resultados, el Mundo Boca exige ganar, lo tenemos súper claro, y para volver a reconquistar al hincha hay que ganar, es el camino que tenemos que hacer. Creo que hoy lo positivo fue la actitud y el orden, a través de eso vamos a encontrar el camino y buenos resultados”.

Además, mostró empatía con la reacción de los simpatizantes, entendiendo el malestar por la falta de triunfos. “Claro que entiendo el enojo del hincha porque Boca necesita ganar siempre, lo tenemos claro, entendemos al hincha, sabemos de la exigencia, estamos detrás de mejorar eso”.

Claudio Úbeda Bombonera Se agota la paciencia con Claudio Úbeda en Boca. Fotobaires

Sus declaraciones reflejan que, más allá de los intentos por rescatar aspectos positivos, el foco está puesto en conseguir victorias para sostener el proyecto.

Autocrítica y los puntos a mejorar en el equipo

A nivel futbolístico, el entrenador valoró algunos aspectos del rendimiento, aunque reconoció que no alcanzan. “Me voy tranquilo, la actitud fue muy buena, el equipo tácticamente estuvo ordenado, pero no alcanza con eso, necesitamos más profundidad, más llegada, más vocación ofensiva para ganar estos partidos”.

Claudio Úbeda reconoció que entienden el enojo del hincha Claudio Úbeda reconoció que entienden el enojo del hincha. @lanumero12comar

También apuntó a la falta de generación de juego como uno de los principales déficits. “Lo que creo que nos faltó es más volumen de juego. Sabíamos que eso nos podía pasar, teníamos que aprovechar las pocas situaciones que tuvimos. El equipo mostró una actitud que nos dejó tranquilos. El empate no alcanza, hay que ganar, buscamos por todos los medios, sabíamos que iba a ser complejo, de mucha lucha”.

El presente marca una racha preocupante para Boca, con varios encuentros sin victorias y una prolongada falta de gol, factores que incrementan la presión sobre Úbeda en un contexto donde los resultados mandan.