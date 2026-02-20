Claudio Úbeda, tras otro insulso 0-0 de Boca y los silbidos de la Bombonera: "Entiendo el enojo del hincha"

Tras el empate 0-0 con Racing, Claudio Úbeda habló de la reprobación del estadio y reconoció la deuda de Boca con la gente.

A pesar de estar más que nunca en la cuerda floja, el técnico dio la cara tras otra noche tensa y dejó en claro que comprende la exigencia del mundo Boca.

En una Bombonera caliente, Boca Juniors empató 0-0 frente a Racing Club por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 y profundizó su crisis futbolística. El partido fue chato, con escasas situaciones de gol y con silbidos que bajaron desde las tribunas antes, durante y después del encuentro.

Tras el empate, el entrenador Claudio Úbeda se presentó en conferencia de prensa y se refirió al clima hostil. El DT reconoció que el rendimiento no alcanza para un club con la obligación permanente de ganar.

Claudio Úbeda admitió el mal momento de Boca y dijo entender el enojo de los hinchas

Además, se mostró comprensivo con la reacción del público: "Entiendo totalmente el enojo del hincha porque lo que dije al principio: Boca necesita ganar siempre y siempre debe salir a proponer y a ganar los partidos, lo tenemos super claro, lo entendemos al hincha y es normal que exijan".

Por último, Úbeda dejó en claro que el objetivo inmediato es revertir la situación cuanto antes. “Soy el primero que quiere salir adelante, convencer al hincha, ganar y volver a la senda de los triunfos. Hay que trabajar para ganar y más en un club tan grande como Boca”, afirmó.