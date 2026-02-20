Claudio Úbeda, tras otro insulso 0-0 de Boca y los silbidos de la Bombonera: "Entiendo el enojo del hincha"
Tras el empate 0-0 con Racing, Claudio Úbeda habló de la reprobación del estadio y reconoció la deuda de Boca con la gente.
En una Bombonera caliente, Boca Juniors empató 0-0 frente a Racing Club por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 y profundizó su crisis futbolística. El partido fue chato, con escasas situaciones de gol y con silbidos que bajaron desde las tribunas antes, durante y después del encuentro.
Tras el empate, el entrenador Claudio Úbeda se presentó en conferencia de prensa y se refirió al clima hostil. El DT reconoció que el rendimiento no alcanza para un club con la obligación permanente de ganar.
Claudio Úbeda admitió el mal momento de Boca y dijo entender el enojo de los hinchas
Además, se mostró comprensivo con la reacción del público: “Entiendo totalmente el enojo del hincha porque lo que dije al principio: Boca necesita ganar siempre y siempre debe salir a proponer y a ganar los partidos, lo tenemos super claro, lo entendemos al hincha y es normal que exijan”.
Por último, Úbeda dejó en claro que el objetivo inmediato es revertir la situación cuanto antes. “Soy el primero que quiere salir adelante, convencer al hincha, ganar y volver a la senda de los triunfos. Hay que trabajar para ganar y más en un club tan grande como Boca”, afirmó.
El DT de Boca resaltó un "aspecto positivo"
A pesar de que su equipo no pateó al arco en el duelo en la Bombonera, el DT sorprendió con una de sus declaraciones, en las que resaltó un aspecto positivo -según él- del Xeneize: “Me voy tranquilo, la actitud fue muy buena, el equipo fue tácticamente ordenado, pero no alcanza. Necesitamos más profundidad, más llegada y vocación ofensiva para ganar estos partidos, desde el orden y actitud se puede empezar a construir”, reflexionó el técnico.