La chicana de Costas al planteo de Úbeda tras el empate de Racing en la Bombonera: "Boca sólo quería guerrear"

Gustavo Costas, DT de Racing, analizó el empate sin goles y dejó una declaración filosa sobre el planteo del equipo de Claudio Úbeda.

Gustavo Costas valoró el rendimiento de su equipo y apuntó contra el desarrollo del partido.

El empate sin goles entre Boca y Racing dejó más declaraciones calientes que situaciones de gol. Tras el partido disputado en La Bombonera, el técnico de la Academia, Gustavo Costas, analizó el desarrollo del encuentro y lanzó una frase que no pasó desapercibida.

“El primer tiempo lo jugamos como querían ellos, que sólo querían guerrear. De fútbol muy poco”, sostuvo el entrenador, en alusión al planteo del conjunto dirigido por Claudio Úbeda. Según su mirada, el partido se volvió más favorable a su equipo después de los cambios realizados en la segunda mitad.

La frase filosa de Gustavo Costas sobre el planteo de Boca El análisis de Gustavo Costas sobre el empate entre Boca y Racing El análisis de Gustavo Costas sobre el empate entre Boca y Racing ESPN Costas remarcó además la dificultad del contexto, al enfrentar a uno de los clubes más grandes del país en un escenario adverso. “Jugamos contra un equipo de los más grandes, en una cancha con un clima muy difícil. El equipo se paró y lo fue a buscar. Sólo nos dominaron 15 minutos”, explicó.

El DT también lamentó la falta de eficacia para quedarse con los tres puntos. Consideró que Racing tuvo las oportunidades más claras, especialmente en los pies de Adrián "Maravilla" Martínez y Santiago Solari, además de un remate de Toto Fernández que exigió una gran respuesta de Agustín Marchesín.