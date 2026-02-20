Presenta:

Los lapidarios memes de un Boca-Racing para el olvido en la Bombonera

Boca empató con Racing sin goles en la Bombonera y las redes estallaron con memes y reacciones al clásico

MDZ Deportes

El 0-0 en la Bombonera dejó un partido trabado, con pocas llegadas, mucha fricción, y los hinchas coparon las redes con ironías sobre el desarrollo del encuentro.

Fotos: X

Boca igualó 0-0 frente a Racing en la Bombonera por la sexta fecha del Torneo Apertura, en un encuentro chato y con escasas llegadas de peligro. En paralelo al desarrollo del juego, las redes sociales se llenaron de comentarios y humor sobre lo que sucedía en la cancha.

Desde el arranque, los hinchas siguieron el partido con publicaciones cargadas de ironía, análisis y quejas por el desarrollo del clásico. El cruce entre ambos equipos tuvo mucha fricción y dejó cinco jugadores amonestados antes del entretiempo, lo que también alimentó las reacciones en línea.

Los mejores memes de Boca-Racing

