¡Y sí! Ya hay memes por las largadas de la Fórmula 1 2026: "Lentos y furiosos"

Mientras continúan las pruebas de pretemporada, los fanáticos de la Fórmula 1 ironizan sobre lo que podría pasar en la primera curva en Australia.

A menos de un mes para que empiece la temporada 2026 de la Fórmula 1, ya hay memes.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 todavía no comenzó oficialmente, pero los memes ya largaron en punta. Con los test de pretemporada en Baréin aún en desarrollo, las dificultades observadas en las salidas encendieron la imaginación de los fanáticos, que no tuvieron piedad con el inminente caos.

La cuenta de X @SoyAlpinito publicó un video que recrea cómo podrían ser las largadas según lo visto hasta ahora en pista. El clip se viralizó rápidamente y generó una catarata de comentarios de todo tipo.

largadas f1 El posteo por las largadas en la Fórmula 1 2026 generó gran repercusión en X. El contexto no es menor: los cambios técnicos para 2026 y la ampliación de la grilla a 22 autos —con el ingreso de Cadillac como nuevo participante— añaden complejidad a un momento crítico de cada carrera.

Advertencias de los pilotos y reacción en redes Desde el paddock ya se escucharon voces de alerta. Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto en Alpine, anticipó un posible espectáculo imprevisible: “¿Las largadas? Bueno, les aconsejo que estén frente al televisor para Australia, porque podría ser una largada que todo el mundo recordará. Yo mismo no estoy muy seguro. Pero sí, seguramente va a ser más complicado que antes”.

En la misma línea, Oscar Piastri, piloto de McLaren, habló de una posible “receta para el desastre” y explicó: “Las salidas deben discutirse, sí, porque, como todos hemos visto, ahora es un proceso muy complicado hacer una salida segura, y más aún competitiva. Así que es algo que discutiremos hasta Melbourne, sin duda”. Además, agregó: “Los adelantamientos siempre serán difíciles de evaluar hasta que se celebre una carrera real. También depende de si utilizamos o no el modo recta en la salida, porque un pelotón de 22 coches con unos cientos de puntos menos de carga aerodinámica me parece una receta para el desastre. Pero hay algunos aspectos así que deben discutirse”.