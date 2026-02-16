La preocupación de Pierre Gasly por la automatización en la Fórmula 1 2026: "Más del lado del pasajero"

La temporada 2026 de la Fórmula 1 marcará un punto de inflexión técnico con la llegada de nuevas unidades de potencia y sistemas aerodinámicos más sofisticados. En ese contexto, Pierre Gasly encendió una señal de alerta al advertir que los pilotos podrían perder margen de intervención directa sobre el rendimiento del auto .

El francés, compañero de Franco Colapinto en el Alpine F1 Team, explicó que si bien los conductores pueden seleccionar ciertos niveles de recuperación de energía en los motores 2026, la gestión efectiva queda en manos de la unidad de control electrónico (ECU), que actúa de manera automática.

A eso se suma la aerodinámica activa, que también puede desactivarse automáticamente para impedir que los pilotos utilicen el modo de baja resistencia en curvas específicas. El objetivo es evitar maniobras de riesgo con los alerones abiertos, pero el resultado es un mayor grado de intervención tecnológica en plena competencia.

Gasly reconoció que la adaptación no resulta sencilla. “Hay tantas cosas que tener en cuenta en este momento que me resulta difícil comprenderlo”, afirmó ante los medios al analizar el funcionamiento de los nuevos sistemas .

El piloto detalló que, con el motor de combustión (ICE), los equipos conocen bastante bien cómo despliegan energía sus rivales. “Con el motor ICE, conoces bastante bien el despliegue de los otros muchachos, así que sé cómo será el motor Mercedes, así que puedo salir a correr sabiendo que cuando alguien decide comprometerse un poco más en una recta, sufrirá en otra recta”.

Gasly Pierre Gasly alerta sobre la nueva F1. X @AlpineF1Team

Sin embargo, el mayor interrogante surge con las diferencias entre fabricantes. “Lo más difícil de entender es qué hacen los demás fabricantes de motores; podrían desplegar más en una recta o menos en otra, y esto generará mayores diferencias en situaciones de carrera donde ambos coches van a máxima potencia con el modo de recta activado. No habrá mucha diferencia de rebufo ni de velocidad”.

Menos margen de decisión dentro del auto

Gasly también puso el foco en la gestión energética y el margen real de acción del piloto. “Para el mismo motor, alguien que tenga más capacidad para entenderlo todo y saber cómo gestionar la energía (se beneficiará), pero al mismo tiempo, hay muchas cosas sobre las que no tenemos control”.

En ese sentido, fue más allá: “Así que parece que estamos más del lado del pasajero con lo que podemos hacer dentro del auto, pero creo que va a evolucionar, pero no es como un caso de: ‘Oh, voy a recargar mi batería ahora y usarla aquí porque decido hacer esto y aquello’”.

gasly fórmula 1 El piloto de Alpine analizó el impacto de las nuevas regulaciones técnicas. X @alpineclub_esp

El francés agregó que no todos los fabricantes permitirán el mismo nivel de intervención manual. “Puede que haya algunos motores que lo permitan y otros que no, pero aun así no creo que sea tan sencillo como que los que tienen más capacidad puedan hacerlo mejor, ya que no estoy seguro de que tenga las herramientas para hacer realmente lo que quiere”.

La clave estará en la clasificación

Ante este escenario, Gasly dejó en claro cuál podría ser la estrategia más efectiva para evitar complicaciones en carrera. “Hay muchas cosas que queremos responder, pero necesitamos descubrir escenarios de carrera adecuados, y lo que sugiero es clasificar en la pole, y la vida será mucho más fácil a partir de ahí".

La reflexión anticipa un campeonato donde la tecnología tendrá un rol todavía más determinante. Para Alpine y sus pilotos, el desafío no será solo exprimir el potencial del monoplaza, sino comprender hasta qué punto la automatización redefine el protagonismo del conductor en la pista.