Boca empató 0-0 con Racing en un clásico muy mal jugado y otra vez se fue silbado de la Bombonera

Boca empató sin goles frente a Racing , en un encuentro interzonal correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura y nuevamente el equipo de Claudio Úbeda se retiró silbado de la Bombonera.

En un partido que no tuvo goles, la llegada de mayor peligro fue de la visita, a los 32 minutos del segundo tiempo, con un disparo del delantero Santiago Solari que se fue muy cerca del travesaño.

Con la igualdad, el equipo de Claudio Úbeda , que se fue reprobado por su público, es quinto en la zona A, con ocho puntos, mientras que la Academia marcha séptima en el grupo B, con siete unidades.

Precisamente, los cambios que implementó no surtieron el efecto esperado: Boca no tuvo la pelota y le costó una enormidad generar peligro en el área rival. De hecho, la primera llegada del partido fue de Racing , a los 22 minutos, con un disparo bajo de media distancia del volante Matko Miljevic, que se desvió y se fue abriendo, yéndose al córner por el poste izquierdo.

Siete minutos más tarde, Miljevic filtró un pase que el delantero Tomás Conechny controló para el remate de volea del atacante Adrián “Maravilla” Martínez, desde el área chica, que salió alto.

El partido entre Boca y Racing en la Bombonera fue un verdadero bodrio, pero la Academia tuvo las más claras.

El primer acercamiento de Boca llegó a los 32 minutos, con un centro al segundo palo del lateral Lautaro Blanco que fue bajado al área chica por el delantero Miguel Merentiel para que la empuje el defensor Ayrton Costa, aunque el mediocampista Santiago Sosa pudo despejar cerca de la línea.

La primera llegada del segundo tiempo fue de Boca, con un centro al primer palo que fue rematado por Tomás Belmonte, aunque su tiro fue desviado por un defensor rival. Sin embargo, el clima hostil se profundizó a medida que pasaban los minutos, cuando el público de Boca le pedía más fervor a su equipo, y alcanzó su punto máximo cuando el uruguayo Cavani se retiró reemplazado en medio de una gran silbatina.

Boca vs Racing jugadores cabizbajos Edinson Cavani volvió a ser titular tras varios meses y se retiró silbado por los hinchas de Boca. Fotobaires

Por su parte, Racing no tuvo más llegadas hasta los 32 minutos, con un avance por derecha y centro al segundo palo de Adrián Fernández que habilitó a Santiago Solari, cuyo remate desde adentro del área se fue muy cerca del ángulo izquierdo. Y sobre los 41, Fernández recibió por el costado derecho, se perfiló y sacó un disparo alto, que Marchesín desvió sobre su ángulo izquierdo.

