La lapidaria sentencia del DT de Newell's tras perder contra Central: "Estamos en el fondo del mar"

Frank Darío Kudelka se mostró muy apesadumbrado luego de una nueva caída en el clásico rosarino que hunde a Newell's en el fondo de la tabla.

La Lepra marcha última en la Zona A y también en la Tabla General con apenas 2 unidades, producto de 2 empates y 6 derrotas. Además, ganó apenas uno solo de sus últimos 17 partidos. En estos momentos se encuentra en puestos de descenso por los puntos y Frank Darío Kudelka, quien reemplazó en el banco a la dupla Orsi-Gómez y tuvo hoy su debut, es consciente del fierro caliente que tiene en sus manos.

"No voy a fundamentarme en las pocas horas de trabajo. Creía que podíamos darle una alegría a la gente y les pedimos disculpas. Todo análisis queda supeditado al resultado. Por momentos equiparamos a un equipo que viene ganando, pero ellos tuvieron eficacia y nosotros no", reconoció, notoriamente apesadumbrado, el DT en conferencia de prensa.

Tras esto, lanzó una lapidaria sentencia que refleja con fidelidad el presente de Newell's: "Es muy difícil no caerse anímicamente cuando venís de una racha tan negativa. Hoy estamos en el fondo del mar, literal. Hay que tener las agallas para sacar el escudo de esta institución y llevarlo para arriba. De alguna manera hay que hacerlo", apuntó.