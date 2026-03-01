Rosario Central venció 2-0 a Newell's y ya son 6 los clásicos ganados de manera consecutiva

Rosario Central derrotó a Newell's Old Boys por 2-0 este domingo en un partido en el que hizo marcar la gran diferencia de jerarquía entre ambos equipos en el último tiempo y que se disputó en el Coloso Marcelo Bielsa, por la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026.

Los goles del Canalla fueron ambos en el segundo tiempo y fueron convertidos por el astro Ángel Di María a los 51 minutos y por el delantero Enzo Copetti a los 81', ante la desencajada e incrédula mirada de los hinchas de la Lepra.

La primera llegada fue de la visita, a los 7 minutos, con un centro al segundo palo desde la izquierda del delantero Julián Fernández, que se cerró contra el ángulo del arquero Williams Barlasina, que pudo desviar al córner. El local llegó por primera vez a los 8', con una recuperación alta por izquierda del extremo Walter Núñez, que encaró al arquero Jeremías Ledesma y puso el centro atrás para el delantero Juan Ramírez, aunque su disparo ante el arco libre fue bloqueado por un defensor.

El gol de Di María para el 1-0 de Rosario Central en el clásico

Dos minutos después, Núñez recibió por izquierda en un contraataque, enganchó para adentro y sacó un derechazo que dio en el poste derecho de Ledesma, dejando un rebote que Ramírez no pudo empujar al gol desde el área chica.

Central abrió el marcador a los 6 minutos del segundo tiempo, con un centro desde la izquierda al segundo palo, que el delantero Alejo Véliz bajó hacia atrás para la llegada de Di María, libre de marca, que remató de volea con un tiro bajo, que entró por el palo derecho de Barlasina.

No hubo llegadas hasta los 70', con un control de pecho y centro de media vuelta del carrilero Enzo Giménez, que habilitó un cabezazo al segundo palo de Véliz, el cual se fue ancho. Tres minutos después, el volante Jaminton Campaz definió desde el borde izquierdo del área grande, se quedó con el rebote de su propio disparo y volvió a rematar, abriendo el pie derecho, con un disparo que se fue cerca del ángulo.

El gol de Enzo Copetti para el 2-0 de Rosario Central

A los 64', el propio Campaz desbordó por izquierda y sorprendió con un remate potente al segundo palo, que Barlasina detuvo gracias a una buena reacción. A los 81', un tiro de esquina al primer palo fue prolongado al segundo para la llegada del delantero Enzo Copetti, que le ganó el duelo físico a su marcador y empujó la pelota al gol para marcar el 2-0.

Cinco minutos más tarde, el delantero Luciano Herrera recibió un pase largo que lo dejó mano a mano con el arquero Ledesma, aunque su disparo bajo y central fue contenido fácilmente por el guardameta.

Con el triunfo en una nueva edición del clásico rosarino, la Academia alcanzó la cuarta posición de la Zona B del Torneo Apertura con 14 puntos, mientras que Newell's, cuya dirección técnica volvió a agarrar el entrenador Frank Darío Kudelka es último en el Grupo A y en la tabla anual, con 2 unidades y en zona de descenso.

En la fecha 10 del Apertura, el equipo que dirige Jorge Almirón visitará a Argentinos Juniors, el próximo miércoles 11 de marzo a las 17:30, mientras que la Lepra será local de Platense, el martes 10 a partir de las 17:30.

Fuente: NA

