Llega la Lepra tras ganar la Copa Argentina: cómo serán los festejos en el Gargantini

Tras haber salido campeón de la Copa Argentina, el plantel de Independiente Rivadavia llega a la provincia. El arribo se espera para las 11 y habrá festejos en el Bautista Gargantini.

Independiente Rivadavia, la lepra mendocina, salió campeón de la Copa Argentina y le dio la alegría más grande de la historia al fútbol mendocino. En una final histórica, derrotó por penales a Argentinos Juniors, tras haber empatado 2 a 2 en un partido que tuvo de todo. Los campeones llegarán hoy a la provincia para festejar con su gente y se espera un recibimiento multitudinario.

El arribo está previsto a las 11 de la mañana en el Aeropuerto Francisco Gabrielli (El Plumerillo). Las autoridades leprosas convocaron para recibir al plantel. Luego, se espera una caravana para festejar junto a los campeones. El destino será el estadio Bautista Gargantini, en el Parque General San Martín, donde habrá fiesta total.

alfredo berti dt La Lepra salió campeón de la edición número 13 de la Copa Argentina, uno de los torneos oficiales que otorga una "estrella" de campeón. Además del galardón, le da acceso a la Copa Libertadores del año que viene.

El estreno oficial del campeonato será el próximo lunes a las 21.15, cuando Independiente Rivadavia enfrente a Central Córdoba de Santiago del Estero por el torneo. El 2025 será un año recordado en la historia del fútbol mendocino. Con pocos días de diferencia ascendió Gimnasia de Mendoza y su eterno rival, la Lepra, salió campeón.