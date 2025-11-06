La historia se escribe con la mano de Alfredo Berti

Independiente Rivadavia salió campeón de Copa Argentina eliminando a River y a Argentinos Jrs., entre otros. La historia ya se cuenta en esa oración, que se explica exclusivamente por Alfredo Berti.

Un entrenador simple, que se desvive por el trabajo y por estar cerca de lo humano más que por complicarle la vida al jugador con pedidos raros.

Si, lo hemos criticado a Berti, esto es fútbol y a todos nos gusta opinar. Pero el convencimiento que tiene y genera es lo que hace que un plantel sin experiencia, solo algunos jugadores tienen más de 100 partidos en primera, hayan conseguido este logro muy importante para la historia del club y también para el fútbol de Mendoza.

A Sebastián Villa lo supo llevar de la mejor manera. Lo hizo capitán y el colombiano no le falló. Se cargó la competencia al hombro y apareció en los momentos que se espera que lo haga un futbolista de su jerarquía. Penal contra River, asistencia a Fernández en la final y el gol del campeonato.

“Berti le saca jugo a las piedras”, es una famosa frase que se escucha en las tribunas del Bautista Gargantini. Jugadores terrenales que se potencian con él en el banco. Desde el 2017 que el DT cumple todos los objetivos que se plantea. Salvarse del descenso en Primera Nacional, ascender a la Primera Division en el 2023, salvarse del descenso en primera, después clasificar a octavos de final del Apertura y ahora salir campeón del fútbol argentino.