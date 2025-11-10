El particular pedido de Alfredo Berti a los hinchas de la Lepra para el partido de esta noche

El director técnico de Independiente Rivadavia realizó un pedido muy especial para el encuentro ante Central Córdoba.

Independiente Rivadavia afrontará esta noche un encuentro que contará con un alto grado de emotividad y sentimientos, al tratarse del primero que disputará como local tras la consagración del equipo de Alfredo Berti en la Copa Argentina. Desde las 21.15, el flamante campeón recibirá a Central Córdoba por la fecha 15 del torneo Clausura.

Luego del histórico acontecimiento que vivió la institución del Parque el miércoles pasado, con la victoria ante Argentinos Juniors que lo llevó a lo más alto del fútbol argentino, ahora llegó el momento de festejar en casa.

hinchas lepra Los hinchas de la Lepra preparan un recibimiento muy especial a los campeones. MDZ Si bien la Lepra no cuenta con posibilidades matemáticas de alcanzar la clasificación a los playoffs del actual torneo, el encuentro servirá para cerrar de la mejor manera un año que será inolvidable para el cuadro azul.

Video: el particular pedido de Alfredo Berti a los hinchas (@mazcurra) Para el encuentro que se disputará este lunes en el Bautista Gargantini, los simpatizantes han organizado un recibimiento muy especial para los campeones, en una noche que seguramente despertará emociones en cada rincón de la catedral.