La palabra de Daniel Vila sobre el escándalo que envuelve a Marcelo Tinelli: "No me meto en eso"

Daniel Vila rompió el silencio sobre los conflictos de Marcelo Tinelli y sus deudas, confirmando que su intervención fue para juntar al acreedor y al deudor.

El panorama mediático nacional se vio sacudido por las declaraciones del presidente del Grupo América, Daniel Vila, quien rompió el silencio sobre el complejo momento que atraviesa Marcelo Tinelli. El empresario se refirió no solo a las deudas que el conductor mantiene con sus empleados, sino también a un confuso escándalo familiar.

Daniel Vila habló sobre el escándalo de Marcelo Tinelli y su familia. Las revelaciones se dieron en un móvil en vivo para el programa Desayuno Americano. En la conversación, Vila abordó primero el tema de la adquisición del canal Telefe tras la negociación con Paramount Global, confirmando su participación: "Somos accionistas de Telefe, es muy fácil, recientemente compramos la compañia y estamos en un proceso recién de reordenamiento, más de comprar y pagar no hemos hecho otra cosa".

La intervención de Daniel Vila en los conflictos de Marcelo Tinelli Respecto a las deudas de Marcelo Tinelli con sus empleados, Daniel Vila confirmó su rol de mediador, aunque se mostró distanciado del detalle del monto adeudado. "No sé cuánto dinero, no me meto en eso. Pero mi intervención fue esa, tratando de juntar a dos partes: uno que quería cobrar y otro que era el deudor", explicó el presidente del Grupo América.

_marcelo tinelli El acreedor de Tinelli "tiene fallos judiciales a su favor". Captura TV El empresario detalló que este intento de acercamiento se produjo hace ya un tiempo y mencionó que fue en "febrero o marzo del año pasado". Vila simplificó la situación como un tema de cobranza: "Es un tema simple: hay una persona que debe dinero y hay otra persona que quiere cobrar, es tan fácil como eso".