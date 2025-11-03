Daniel Vila en MDZ: cuántas entradas tiene hoy la Lepra y por qué podrían ser más

En comunicación con MDZ, Daniel Vila cargó contra la organización de la Copa Argentina y dijo, al mismo tiempo, que trabajan para conseguir más entradas.

El dirigente azul confirmó que ya se están vendiendo los tickets para los simpatizantes azules y cargó contra la organización. "Hay gente que empezó a hacer cola el sábado a la tarde. Tenemos una cola que llega hasta Boulogne Sur Mer. Esto no debía ocurrir, pero la organización no estuvo a cargo de Independiente. Nosotros lo que hacemos es facilitar las instalaciones del club para que la empresa que organiza la final lo pueda hacer".

"Ya se empezaron a vender las entradas físicamente, hace un ratito y tenemos como prioridad venderle a aquellos que son socios con la cuota al día y después le venderemos a aquellos que no son socios", manifestó Vila.

Al mismo tiempo, el presidente leproso confirmó que "nos dieron más entradas, nos aumentaron el cupo de las 6.000 originales (a 7.000). Ya no hay chances de cambiar el estadio, imposible, pese a que el viernes insistimos con la idea de que se jugara en el Kempes. No se pudo, la empresa no quiso, estamos tratando de que se achiquen los pulmones porque han dejado media platea de cada lado y me parece una barbaridad".

Comenzó la venta de entradas en el Bautista Gargantini. Se hicieron dos filas, una de socios (hacía el MTC) y otra de la gente que hizo fila hace algunos días (hacía los Caballitos de Marly). Las filas se van intercalando por tandas para tener los tickets.@mdz_radio @mdzol pic.twitter.com/YhsEQnfnpA — Joaquin (@JoaqMoreno) November 3, 2025 Al mismo tiempo, Vila destacó que al día de hoy la Lepra tiene 7.000 ubicaciones en el estadio y que seguirán trabajando por que haya más lugares: "Esperaremos a ver a que número llegamos", dijo.