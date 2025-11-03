Daniel Vila en MDZ: cuántas entradas tiene hoy la Lepra y por qué podrían ser más
En comunicación con MDZ, Daniel Vila cargó contra la organización de la Copa Argentina y dijo, al mismo tiempo, que trabajan para conseguir más entradas.
Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia confirmó esta mañana en MDZ que ya se están vendiendo entradas para la final ante Argentinos Juniors, que se disputará el miércoles a las 21.10 en Córdoba, en el estadio de Instituto, en medio de los reclamos por la organización de la venta de entradas.
El dirigente azul confirmó que ya se están vendiendo los tickets para los simpatizantes azules y cargó contra la organización. "Hay gente que empezó a hacer cola el sábado a la tarde. Tenemos una cola que llega hasta Boulogne Sur Mer. Esto no debía ocurrir, pero la organización no estuvo a cargo de Independiente. Nosotros lo que hacemos es facilitar las instalaciones del club para que la empresa que organiza la final lo pueda hacer".
"Ya se empezaron a vender las entradas físicamente, hace un ratito y tenemos como prioridad venderle a aquellos que son socios con la cuota al día y después le venderemos a aquellos que no son socios", manifestó Vila.
Al mismo tiempo, el presidente leproso confirmó que "nos dieron más entradas, nos aumentaron el cupo de las 6.000 originales (a 7.000). Ya no hay chances de cambiar el estadio, imposible, pese a que el viernes insistimos con la idea de que se jugara en el Kempes. No se pudo, la empresa no quiso, estamos tratando de que se achiquen los pulmones porque han dejado media platea de cada lado y me parece una barbaridad".
Al mismo tiempo, Vila destacó que al día de hoy la Lepra tiene 7.000 ubicaciones en el estadio y que seguirán trabajando por que haya más lugares: "Esperaremos a ver a que número llegamos", dijo.
"Se venden todas las entradas de manera física, no podemos implementar el sistema de AccessFan que tiene Independiente", sentenció el dirigente y contó: "La Policía de Córdoba nos hizo saber que aquel que llegue a la Ciudad o a las inmediaciones del estadio sin su entrada no va a poder acercarse al estadio. A los que no tengan entradas les pedimos que no programen el viaje porque no los van a dejar llegar".
Respecto al encuentro, Vila expresó: "Esto es histórico para Mendoza y llega en un buen momento, en el que tenemos tres clubes en la Liga Profesional del fútbol argentino, y creo que habla del buen momento en general que pasa el fútbol de Mendoza y por supuesto Independiente Rivadavia".