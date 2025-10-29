¡Feliz aniversario, Lepra! Se cumplen dos años del inolvidable ascenso a Primera

Podrán llegar muchos títulos, podrán jugarse infinitas finales. Pero el ascenso del 2023 será, quizás, para los hinchas de la Lepra el recuerdo más importante de sus vidas. Es que después de muchos intentos, de años de sufrimientos, de pelear del descenso, de no poder dar el salto ni siquiera cuando la AFA decidió que 10 equipos lo hicieran, llegó el día.

En un torneo interminable, con Deportivo Maipú y Chacarita Juniors que no daban tregua y peleaban junto a Independiente Rivadavia por meterse en la final anual, el equipo que en aquel momento también dirigía Alfredo Jesús Berti ganó los partidos que tenía que ganar en la recta final del certamen y se metió en el encuentro definitorio.

Fue el 29 de octubre de 2023 . En Córdoba, en el Mario Alberto Kempes , el mismo escenario en el que casi dos años después llegó la hazaña frente a River Plate por Copa Argentina .

Aquella tarde llegaron al estadio cordobés alrededor de 20.000 almas leprosas . Nadie quiso perderse una jornada que pintaba para histórica y lo terminó siendo. Fue una fiesta. Infinita. Fue alegría, fue euforia, fue desahogo. Fueron todas las emociones juntas para una institución de mil batallas que por fin consiguió volver a codearse con los grandes después de muchísimo tiempo.

Aquella tarde, el Azul saltó a la cancha con Maximiliano Gagliardi, Luciano Abecasis, Franco Petrasso, Mauro Maidana, Juan Manuel Elordi, Franco Romero, Ezequiel Ham, Maximiliano González, Alejo Distaulo, Jonás Aguirre y Álex Arce. Ingresaron luego Santiago Flores, Diego Tonetto, Braian Sánchez, Francisco Ilarregui, Iván Valdés y Victorio Ramis.

Los 90 minutos finalizaron igualados 0 a 0 y en el alargue la Lepra sacó ventaja gracias a un tanto de Braian Sánchez y a otro de Victorio Ramis sobre el final.

Matías Reali fue una de las figuras de la temporada pero lo Lepra no pudo contar con él en la final por una lesión que lo marginó.

Fue una tarde soñada, épica, con goles, emociones y un ascenso que quedará en la historia del fútbol mendocino y en la memoria de los hinchas azules. Se cumplen dos años de ese día.

El ingreso de los equipos al Kempes

El recibimiento a la Lepra en el Kempes El recibimiento a la Lepra en el Kempes

El gol de Sánchez

El gol de Brian Sánchez El gol de Brian Sánchez

El gol de Ramis