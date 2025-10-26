La agenda de la Lepra y cuándo podría jugar la final de la Copa Argentina

El equipo de Alfredo Berti sorprendió a todos y en los penales derrotó a los de Marcelo Gallardo 4 a 3, después de 90 minutos sin goles, con Sebastián Villa como gran figura y bajo una lluvioa torrencial en Córdoba.

Ahora se viene Argentinos Juniors , el equipo de Nicolás Diez que derrotó en la otra semifinal a Belgrano de Córdoba , 2 a 1, en el Gigante de Arroyito.

¡LA 13º EDICIÓN DE #NUESTRACOPA TIENE FINAL! @CSIRoficial y @AAAJoficial se disputarán el título: ambos van por su primera estrella en el certamen #CopaArgentinaAXIONenergy pic.twitter.com/9zo21IpgtR

Más allá de que por delante el Azul tiene este partido, que probablemente esté en lo más alto del podio en cuanto a la relevancia histórica, ante tiene compromisos impostergables por el Torneo Clausura , donde no viene bien.

Independiente Rivadavia está enfocadísimo en la final de la Copa Argentina . Es un sueño del que no quieren despertar los hinchas azules. Pero, al mismo tiempo, saben que no han sumado lo suficiente en el Torneo Clausura y por eso la mirada está puesta allí también.

Hoy la Lepra está fuera de la zona de clasificación a los playoff y ya muy complicado para meterse a falta de tres encuentros para el final de la fase regular. Aunque matemáticamente tiene chances.

Los de Berti tienen 12 puntos, están antepenúltimos, solo por encima de Newell's y Aldosivi y a 6 unidades del último equipo que se está clasificando. El objetivo es muy difícil de cumplir ya que solo quedan 9 puntos en juego y, además, hay varios equipos en el medio.

¿Qué le queda a Independiente? En la fecha 14 enfrentará justamente a Aldosivi de Mar del Plata, de visitante, el próximo sábado 1 de noviembre a las 14.45.

Por la fecha 15 jugará de local ante Central Córdoba de Santiago del Estero y, por la 16, de visitante ante Defensa y Justicia. Ambos partidos, sin fecha y horario definido aún.

¿Cuándo y dónde se jugaría la final? Por el momento, no hay una fecha establecida, pero ya empieza a sonar el miércoles 5 de noviembre y la idea de la organización siempre fue que la final se dispute en el estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero.

De todas maneras, tanto la comisión directiva de la Lepra como la del Bicho buscarán que no sean esos ni el día ni el lugar: que sea entre semana complicaría al público de ambos clubes para asistir y el Madre de Ciudades, al mismo tiempo, quedaría muy lejos de ambas instituciones. Por el momento, es lo que se sabe. Habrá que esperar.