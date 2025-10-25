Presenta:

Deportes

|

Alfredo Berti

Videos: el "grito de guerra" de Alfredo Berti en el vestuario tras el triunfo leproso

El DT de Independiente Rivadavia, Alfredo Berti, mostró su emoción en el vestuario leproso por la clasificación a la final.

Juan Andrés Tuzzi

Juan Andrés Tuzzi

Alfredo Berti, el DT de la Lepra.&nbsp;

Alfredo Berti, el DT de la Lepra. 

Prensa CSIR

Alfredo Berti es el padre de la criatura. Es el responsable del triunfo, de los éxitos y del presente de este Independiente Rivadavia que escribió en la noche de este viernes otra página de las más gloriosas de su historia.

La Lepra venció a River en los penales, 4 a 3, tras igualar 0 a 0 en los 90 minutos, en una de las semifinales de la Copa Argentina. Ahora, se enfrentará, en el encuentro definitivo, a Argentinos Juniors, que dejó en el camino a Belgrano.

Te Podría Interesar

El DT azul se mostró muy emocionado tras el triunfo y, por supuesto, a pesar de su perfil bajo, festejó con los jugadores en la intimidad del vestuario.

Primero, se lo vio cantando y saltando junto a los futbolistas en un festejo interminable en los vestuarios del Mario Alberto Kempes, escenario de otra noche gloriosa para la Lepra.

Berti cantando

Berti cantando

Luego, en el mismo contexto, también entre los jugadores, tomó la palabra y grito: "¡Dale que están en la historia del club, eh! Vamos uno más!".

Berti grito de guerra

Berti grito de guerra

"Hicimos un partido correcto, nos faltó un poco de precisión para terminar mejor los ataques, pero creo que en ningún momento River nos llegó o nos hizo un partido imposible de llevar. Creo que han hecho un gran trabajo desde la parte táctica defensiva y tuvimos mucha templanza y tranquilidad en los penales. Estamos felices de llevar al club a jugar esta final", declaró el entrenador leproso.

Archivado en

Notas Relacionadas