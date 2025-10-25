Videos: el "grito de guerra" de Alfredo Berti en el vestuario tras el triunfo leproso

El DT de Independiente Rivadavia, Alfredo Berti, mostró su emoción en el vestuario leproso por la clasificación a la final.

Alfredo Berti es el padre de la criatura. Es el responsable del triunfo, de los éxitos y del presente de este Independiente Rivadavia que escribió en la noche de este viernes otra página de las más gloriosas de su historia.

La Lepra venció a River en los penales, 4 a 3, tras igualar 0 a 0 en los 90 minutos, en una de las semifinales de la Copa Argentina. Ahora, se enfrentará, en el encuentro definitivo, a Argentinos Juniors, que dejó en el camino a Belgrano.

El DT azul se mostró muy emocionado tras el triunfo y, por supuesto, a pesar de su perfil bajo, festejó con los jugadores en la intimidad del vestuario.

Primero, se lo vio cantando y saltando junto a los futbolistas en un festejo interminable en los vestuarios del Mario Alberto Kempes, escenario de otra noche gloriosa para la Lepra.

Berti cantando Berti cantando Luego, en el mismo contexto, también entre los jugadores, tomó la palabra y grito: "¡Dale que están en la historia del club, eh! Vamos uno más!".