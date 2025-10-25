Sebastián Villa, figura de Independiente Rivadavia: "Esta victoria es para todo el pueblo leproso"

El colombiano Sebastián Villa volvió a ser la figura de su equipo y anotó el penal definitivo. Las emotivas palabras del colombiano tras el encuentro.

Independiente Rivadavia venció 4 a 3 en los penales a River Plate por una de las semifinales de la Copa Argentina y se metió en la final del certamen, donde enfrentará a Argentinos Juniors.

La figura del partido, como casi siempre que juega la Lepra, fue el colombiano Sebastián Villa, quien además anotó el último penal que le dio el triunfo al equipo de Alfredo Berti.

"Retribuirle al club y a la hinchada que apostó por mí. Estoy agradecido con Independiente Rivadavia, con Daniel Vila que me dio la oportunidad, con todo la dirigencia, con el profe Berti que desde el primer momento confió en mí, Muy feliz", declaró el colombiano apenas finalizó el encuentro.

Al mismo tiempo, habló de lo personal, y destacó: "Soy un tipo de mucha fe. Necesitaba esto porque pasé muchas cosas difíciles, y ahora a disfrutar con mis compañeros y a llegar a Mendoza para disfrutar con mi mujer que ha estado en las buenas y en las malas".

Por otro lado, reconoció la importancia histórica del triunfo y de la clasificación y dijo: "Estamos cerca de hacer historia, creo que es muy lindo para todos, para mis compañeros también, son chicos que vienen desde abajo, somos un grupo muy humilde y hoy dimos todo.