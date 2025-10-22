Iván Villalba no llega al partido con River: ¿Berti seguirá apostando a la línea de 5?

Independiente Rivadavia enfrenta el viernes por la noche a River Plate en una de las semifinales de la Copa Argentina . Se trata de un cruce histórico que puede poner al equipo mendocino en la final del certamen federal en su primer año en la máxima categoría.

Al mismo tiempo, el andar irregular del Azul en el Torneo Clausura lo obliga a tratar de ganar este partido para salvar un semestre con más malas que buenas.

El encuentro se jugará a las 22.10, en el estadio Mario Alberto de Córdoba , con arbitraje de Andrés Gariano .

Independiente Rivadavia llegó a esta instancia tras derrotar a Estudiantes de Caseros, Platense, Central Córdoba de Rosario y Tigre, mientras que el equipo de Marcelo Gallardo avanzó luego de vencer a Ciudad de Bolívar, San Martín de Tucumán, Unión de Santa Fe y Racing Club.

Tras la dolorosa derrota con Banfield por la fecha 13 del Torneo Clausura , se vienen cambios en el equipo. El principal tiene que ver con el regreso de Sebastián Villa , quien no pudo estar frente al Taladro por haber sido expulsado en la fecha previa, ante Godoy Cruz en el clásico. El colombiano ocupará el lugar de Nicolás Retamar en el ataque.

independiente rivadavia huracan sebastián villa (19) Sebastián Villa vuelve al once titular tras la expulsión. Alf Ponce Mercado / MDZ

Al mismo tiempo, Tomás Bottari volverá al 11 titular en lugar de Thomas Ortega. El ex Nueva Chicago no estuvo ante Banfield porque, al igual que Villa, fue expulsado frente al Tomba.

Estas dos serían las únicas variantes para enfrentar al Millonario, aunque la noticia también pasa porque no se dará el esperado regreso de Iván Villalba, quien continúa con una molestia muscular.

¿La línea de 5? Berti tiene pensado continuar apostando al mismo esquema de las últimas jornadas. Es decir que no modificará la línea de 5 y el equipo saldría a la cancha con: Ezequiel Centurión, Alejo Osella, Leonard Costa y Sheyko Studer; Ezequiel Bonifacio, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil y Luciano Gómez; Matías Fernández, Sebastián Villa y Alex Arce.

En River, Marcelo Gallardo aún no ha dado indicios del equipo titular, aunque apostará fuerte por todas sus figuras teniendo en cuenta que el Millonario se juega el semestre, tras quedar afuera de la Copa Libertadores y de transitar con algunas dudas el Torneo Clausura.