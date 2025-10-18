Independiente Rivadavia perdió 2-1 ante Banfield y estiró su racha a 6 partidos sin ganar

Con un doblete de Gonzalo Ríos, el Taladro se impuso ante Independiente Rivadavia, que lleva 6 partidos sin ganar y llega golpeado al cruce con River.

Independiente Rivadavia cayó por 2-1 ante Banfield en el Bautista Gargantini, por la fecha 13 de la Zona A del torneo Clausura, y sumó su sexto partido consecutivo sin victorias. Además, el equipo de Alfredo Berti llega golpeado para el partido de semifinales de Copa Argentina frente a River.

La Lepra arrancó con una chance clara apenas a los 2 minutos, cuando Alex Arce quedó solo en el área y no logró concretar ante la salida del arquero rival. Banfield respondió a los 25 minutos con un disparo lejano de Mauro Méndez, que se fue apenas desviado, y volvió a avisar a los 30 con un remate de Bruno Sepúlveda que descolocó a Centurión pero no terminó en gol.

Sobre el final del PT, Fernández tuvo la oportunidad de adelantar al cuadro local, pero Sanguinetti sacó un pie milagroso y evitó la caída de su arco. Pero eso no fue lo único, ya que a los 47 minutos, Gonzalo Ríos, exfutbolista de la Lepra, armó una gran jugada individual y sacó un zurdazo inatajable para estampar el 1-0 del Taladro.

Gonzalo Ríos puso en ventaja a Banfield Gonzalo Ríos estampó el 1-0 de Banfield ante la Lepra En el comienzo del ST, Banfield salió encendido y a los 7 minutos, Ríos, otra vez, conectó un cabezazo certero e hizo cumplir la ley del ex por duplicado. Este tanto fue un golpe muy bajo para Independiente Rivadavia y también para el público que comenzó a entonar cánticos contra los futbolistas.

Ríos estampó su doblete Gonzalo Ríos decretó su doblete y puso el 2-0 de Banfield Ya sobre el final del encuentro, a los 35 minutos, Santiago Muñoz sacó un derechazo desde fuera del área y logró descontar para que la Lepra vuelva a soñar en busca del empate. Finalmente, eso no terminó ocurriendo y Banfield se llevó tres puntos de oro del Bautista Gargantini.