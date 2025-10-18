Boca recibe a Belgrano en un partido cargado de emociones: formaciones, hora y TV

El Xeneize de Claudio Úbeda se mide ante el Pirata de Zielinski en la Bombonera en un partido que tendrá un homenaje a Miguel Ángel Russo a diez días de su muerte.

Boca recibe a Belgrano en la Bombonera en un partido cargado de emociones por la muerte de Russo.

Boca recibirá este sábado a Belgrano de Córdoba, por la decimotercera fecha del torneo Clausura, en busca de un triunfo que le permita escalar a la primera posición en la Zona A y será el primer partido del “Xeneize” desde el fallecimiento del histórico director técnico Miguel Ángel Russo.

El encuentro, que está programado para las 18, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, se podrá ver a través de ESPN Premium, mientras el árbitro será Pablo Dóvalo y en el VAR estará Fernando Espinoza.

Boca homenajeará a Miguel Ángel Russo y buscará regalarle una victoria Boca llega golpeado a este encuentro, luego de lo que fue el fallecimiento de su director técnico Miguel Ángel Russo, quien había iniciado su tercer ciclo en la institución a mediados de este año, que se dio el miércoles pasado tras una larga lucha contra el cáncer. Su lugar en el banco de suplentes será ocupado por Claudio Úbeda, su ayudante de campo.

Boca Newells Clausura 2025 Boca viene de golear 5-0 a Newell's. Fotobaires Debido al fallecimiento de su entrenador, Boca no jugó el fin de semana pasado, por lo que tiene un partido menos. Pese a esta situación, el “Xeneize” podría terminar la fecha en la primera posición en caso de conseguir un triunfo y que se de cierta combinación de resultados.

Boca también se encuentra muy bien en la tabla anual, ya que marcha en la segunda posición con 50 puntos, a seis del líder que es Rosario Central, y está ubicado en puestos de clasificación para la Copa Libertadores 2026.