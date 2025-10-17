Boca recibe al Pirata en un encuentro cargado de emociones, a 10 días de la muerte del entrenador, por quién habrá un homenaje cargado de emociones.

El emotivo homenaje que Boca le hará a Miguel Ángel Russo en el partido ante Belgrano.

Boca Juniors prepara un emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo para el primer partido en la Bombonera, tras su fallecimiento, ante Belgrano. Además de la importancia del partido, ya que el Xeneize se encuentra peleando arriba en el campeonato y en la tabla anual que define los cupos a la Copa Libertadores, la tarde estará marcada por un profundo homenaje para quien dejó una huella imborrable en la institución.

Durante la semana pasada, Boca y todo el fútbol argentino le dieron su última despedida a Russo. El funeral realizado en el hall central de Brandsen 805 reunió a hinchas, exjugadores y figuras de distintos clubes como San Lorenzo, Rosario Central, Barracas Central y Estudiantes de La Plata.

El homenaje que prepara Boca buscará reflejar todo ese cariño y, primero, la delegación principal llegará al estadio en un micro ploteado con la imagen del entrenador y la frase "A Boca no se le puede decir que no". Además, antes del inicio del encuentro se realizará un minuto de silencio, los jugadores llevarán brazaletes negros en señal de duelo y contará con la imágen de Russo en una pantalla LED. En tanto, en las tribunas, los hinchas desplegarán una bandera en memoria del entrenador, sumado a cánticos en su nombre.

Dos banderas de las más esperadas, son la amarilla con la imagen de Russo besando la Copa Libertadores obtenida en 2007 y otra blanca que llevará la frase: ”Eternamente gracias Miguel, fuerza a la familia. El jugador Nº 12”.

Miguel Ángel Russo celebra con el trofeo de la Copa Libertadores en 2007 (Fotobaires) Miguel Ángel Russo besa la Copa Libertadores conseguida en el año 2007. Por otro lado, se espera que la familia del técnico se encuentre presente en el partido y sea recibida por la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme.