En homenaje a Miguel Ángel Russo: así quedó ploteado el micro de Boca

El club homenajeó a Miguel Ángel Russo con una imagen y una frase emblemática en el colectivo que traslada al plantel.

Boca Juniors presentó este sábado un nuevo diseño de su micro en honor a Miguel Ángel Russo, el entrenador que falleció el miércoles pasado y dejó una huella imborrable en el club. En la parte superior delantera del vehículo se puede ver una imagen del técnico y, junto a ella, una de sus frases: “A Boca nunca se le puede decir que no”.

Debajo, el ploteo cierra con un sentido mensaje: “Hasta siempre, Miguel”. Así, cada vez que el equipo se traslade —ya sea hacia la Bombonera, otros estadios o los hoteles donde los recibe una multitud de fanáticos—, el homenaje estará presente como recordatorio permanente de su legado.

micro boca1 Boca presentó un ploteo especial en su micro oficial con la imagen de Miguel Ángel Russo. X @PlanetaBoca El regreso del plantel y el gesto que emocionó a todos Las primeras imágenes del micro ploteado fueron tomadas en el predio de Ezeiza, donde el plantel retomó los entrenamientos este sábado tras un par de días libres. El tributo generó emoción entre los jugadores y el cuerpo técnico, que vieron por primera vez el nuevo diseño antes de iniciar la práctica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/1977044074910957989&partner=&hide_thread=false ¡ , ! pic.twitter.com/OhxbL0W6QU — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 11, 2025 La decisión de la AFA de postergar el partido ante Barracas Central, previsto para este sábado a las 14.30, alteró la planificación del plantel. Ahora, el próximo compromiso de Boca será frente a Belgrano, como local, dentro de una semana, el sábado a las 18.