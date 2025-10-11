El emotivo recuerdo del Ogro Fabbiani sobre Miguel Ángel Russo: "Fue el primero que me ayudo"

Tras el empate 1-1 frente a Tigre, el Ogro Fabbiani habló en conferencia de prensa y lanzó un crudo relato sobre el entrenador que falleció a sus 69 años.

El fallecimiento de Miguel Ángel Russo a sus 69 años golpeó a todos los amantes del fútbol. El histórico entrenador campeón con Vélez, Lanús, Rosario Central y Boca perdió la vida el pasado miércoles 8 de octubre por la tarde tras sufrir un paro cardiorespiratorio en su casa junto a una de sus hijas.

El emotivo recuerdo del Ogro Fabbiani sobre Miguel Ángel Russo Ante esta triste noticia, todos sus familiares, compañeros, futbolistas, clubes y hasta la AFA, quien tomó la decisión de hacer un minuto de silencio en todos los partidos de las categorías en este fin de semana, lo despidieron a la altura de lo que Miguelo fue. Uno de ellos fue el Ogro Fabbiani que subió una historia a su cuenta de Instagram con un sentido mensaje: "Fuiste el primero en subirme a primera, en apoyarme en mi enfermedad, en ayudarme como DT, siempre me ayudaste cuando necesitaba un consejo", escribió hace unos días.

image La historia que subió el Ogro Fabbiani para despedir a Miguel Ángel Russo. Foto: IG @fabbianiok Ahora, el pasado viernes por la noche, tras el empate 1-1 entre Newell's y Tigre, el Ogro habló en conferencia de prensa y volvió a recordar a Miguel Ángel Russo con un emotivo recuerdo: "Estoy muy triste, porque pocos conocen la historia que tengo con él. Me subió a Primera y cuando tuve cáncer fue el primero que me ayudó. Se lo va a extrañar. Mi respeto para la familia”, sentenció.

El emotivo recuerdo del Ogro Fabbiani sobre Miguel Ángel Russo El análisis del empate ante el Matador Por otro lado, el DT de la Lepra analizó el empate ante el Matador de Victoria y aseguró que no están pasando por un buen momento: "Estamos pasando una mala racha, esperemos que se corte. Uno trata de no meterse en lo político, no quiero hablar más de eso. No me corresponde. Sigo pensando en el viernes. Esto es paso a paso y hay que ganar", lanzó.