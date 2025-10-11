En vivo: Gimnasia enfrenta a Deportivo Madryn con el objetivo de ser de Primera división

Gimnasia y Esgrima y Deportivo Madryn definirán esta tarde el título de la Primera Nacional en Vicente López, con el ascenso a la Liga Profesional en juego y la ilusión de hacer historia.

Gimnasia va por el ascenso a la Liga Profesional del Fútbol argentino.

Gimnasia y Esgrima jugará esta tarde un duelo decisivo ante Deportivo Madryn por la gran final de la Primera Nacional, con el ansiado ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino como premio.

El encuentro se disputará desde las 17 en el estadio Ciudad de Vicente López, con ambas hinchadas presentes, arbitraje de Nicolás Ramírez, asistencia en el VAR de Héctor Paletta y transmisión en vivo de TyC Sports.

El Lobo, protagonista de nueve Nacionales y ausente de Primera desde 1984, busca regresar después de 42 años. Enfrente estará Madryn, que sueña con hacer historia y transformarse en el tercer club chubutense en alcanzar la élite, tras Huracán de Comodoro Rivadavia (1971) e Independiente de Trelew (1972).