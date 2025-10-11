Presenta:

Deportes

|

hinchas

La ilusión de los hinchas de Gimnasia en la previa a la gran final

El Lobo disputa la gran final ante Deportivo Madryn y los hinchas copan el estadio Ciudad de Vicente López.

Juan Andrés Tuzzi

Juan Andrés Tuzzi

La ilusión de los hinchas de Gimnasia en al previa.&nbsp;

La ilusión de los hinchas de Gimnasia en al previa. 

Marina Espeche / MDZ

Gimnasia y Esgrima vive su tarde para la historia. El Lobo afronta esta tarde la gran final del la Primera Nacional ante Deportivo Madryn, ante la ilusión de sus hinchas que ya empiezan a volcarse al estadio Ciudad de Vicente López para acompañar al equipo en esta importante cita.

La cancha de Platense empieza a teñirse de bianconero y también de aurinegro, porque el pueblo patagónico también acude con su color y esperanza a cuesta, la misma de Gimnasia: jugar en la máxima categoría del fútbol argentino por primera vez desde que se utiliza el actual sistema de disputa.

Te Podría Interesar

La cita, desde las 16, con el arbitraje de Nicolás Ramírez, el VAR a cargo de Héctor Paletta y la televisación de TyC Sports.

Mirá las fotos

gimnasia y esgrima mendoza platense final
gimnasia y esgrima mendoza platense final 1
hinchas gimnasia final ascenso madryn 6
hinchas gimnasia final ascenso madryn 5
hinchas gimnasia final ascenso madryn 7
gimnasia y esgrima mendoza platense final 2
gimnasia y esgrima mendoza platense final 3
hinchas gimnasia final ascenso madryn 1
hinchas gimnasia final ascenso madryn 2
hinchas gimnasia final ascenso madryn 3
hinchas gimnasia final ascenso madryn 4
gimnasia y esgrima mendoza platense final 4
gimnasia y esgrima mendoza platense final 5
gimnasia y esgrima mendoza platense final 6
gimnasia y esgrima mendoza platense final 7
Los hinchas de Gimnasia empiezan a copar el Ciudad de Vicente López

Los hinchas de Gimnasia empiezan a copar el Ciudad de Vicente López

Los hinchas de Gimnasia empiezan a copar el Ciudad de Vicente López

Los hinchas de Gimnasia empiezan a copar el Ciudad de Vicente López

La ilusión también de Madryn

hinchas deportivo madryn 1
Los hinchas de Madryn también se suman a la fiesta

Los hinchas de Madryn también se suman a la fiesta

Archivado en

Notas Relacionadas