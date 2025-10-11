La ilusión de los hinchas de Gimnasia en la previa a la gran final

El Lobo disputa la gran final ante Deportivo Madryn y los hinchas copan el estadio Ciudad de Vicente López.

La ilusión de los hinchas de Gimnasia en al previa.

Gimnasia y Esgrima vive su tarde para la historia. El Lobo afronta esta tarde la gran final del la Primera Nacional ante Deportivo Madryn, ante la ilusión de sus hinchas que ya empiezan a volcarse al estadio Ciudad de Vicente López para acompañar al equipo en esta importante cita.

La cancha de Platense empieza a teñirse de bianconero y también de aurinegro, porque el pueblo patagónico también acude con su color y esperanza a cuesta, la misma de Gimnasia: jugar en la máxima categoría del fútbol argentino por primera vez desde que se utiliza el actual sistema de disputa.

La cita, desde las 16, con el arbitraje de Nicolás Ramírez, el VAR a cargo de Héctor Paletta y la televisación de TyC Sports.