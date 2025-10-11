Andrés Fassi, presidente de Talleres, fue tajante: por qué River no tendrá hinchas en el Kempes

El presidente de Talleres confirmó que el partido frente a River se jugará solo con público local y cuestionó a la AFA.

El presidente de Talleres, Andrés Fassi, confirmó que el partido ante River Plate se disputará sin público visitante. El encuentro, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, se jugará en el estadio Mario Alberto Kempes, y solo contará con la presencia de hinchas del conjunto cordobés.

“Tenemos un expreso pedido del hincha y del socio. Al haber más de 72 mil al día con posibilidad de ir al estadio, hemos tomado la decisión de que el partido con River sea con público de Talleres”, explicó Fassi en diálogo con Fox Sports, despejando cualquier duda sobre la posible presencia de los simpatizantes del Millonario.

Andrés Fassi apuntó contra la AFA y River por la fecha del partido El dirigente no solo confirmó la medida, sino que también aprovechó para expresar su descontento con la AFA y con River Plate por el cronograma establecido para el encuentro. “Se le dio acceso al pedido de River de jugar el sábado (18/10) y no al de Talleres de jugar el domingo. Hace 45 días que lo veníamos pidiendo y no se nos dio esa posibilidad. Es una lástima porque para nosotros era muy importante”, sostuvo en declaraciones posteriores a Sucesos Deportivos.

andrés fassi Andrés Fassi, presidente de Talleres. NA El motivo detrás de ese pedido era clave: el 19 de octubre se celebrarán las elecciones en Talleres, y Fassi planeaba aprovechar el encuentro frente al equipo de Marcelo Gallardo para organizar un congreso de filiales, reunir socios de todo el país y fomentar la participación electoral.

“No nos apoyó AFA, no nos apoyó la gente de River. Ellos sabrán por qué. Será otra dificultad más a sortear y pedirle al socio y al padrón que no sea una excusa para que el 95% estén dando su apoyo y su punto de vista para decidir quién tiene que conducir al club en los próximos años”, agregó el máximo dirigente del club cordobés.