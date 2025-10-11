Andrés Fassi, presidente de Talleres, fue tajante: por qué River no tendrá hinchas en el Kempes
El presidente de Talleres confirmó que el partido frente a River se jugará solo con público local y cuestionó a la AFA.
El presidente de Talleres, Andrés Fassi, confirmó que el partido ante River Plate se disputará sin público visitante. El encuentro, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, se jugará en el estadio Mario Alberto Kempes, y solo contará con la presencia de hinchas del conjunto cordobés.
“Tenemos un expreso pedido del hincha y del socio. Al haber más de 72 mil al día con posibilidad de ir al estadio, hemos tomado la decisión de que el partido con River sea con público de Talleres”, explicó Fassi en diálogo con Fox Sports, despejando cualquier duda sobre la posible presencia de los simpatizantes del Millonario.
Andrés Fassi apuntó contra la AFA y River por la fecha del partido
El dirigente no solo confirmó la medida, sino que también aprovechó para expresar su descontento con la AFA y con River Plate por el cronograma establecido para el encuentro. “Se le dio acceso al pedido de River de jugar el sábado (18/10) y no al de Talleres de jugar el domingo. Hace 45 días que lo veníamos pidiendo y no se nos dio esa posibilidad. Es una lástima porque para nosotros era muy importante”, sostuvo en declaraciones posteriores a Sucesos Deportivos.
El motivo detrás de ese pedido era clave: el 19 de octubre se celebrarán las elecciones en Talleres, y Fassi planeaba aprovechar el encuentro frente al equipo de Marcelo Gallardo para organizar un congreso de filiales, reunir socios de todo el país y fomentar la participación electoral.
“No nos apoyó AFA, no nos apoyó la gente de River. Ellos sabrán por qué. Será otra dificultad más a sortear y pedirle al socio y al padrón que no sea una excusa para que el 95% estén dando su apoyo y su punto de vista para decidir quién tiene que conducir al club en los próximos años”, agregó el máximo dirigente del club cordobés.
Las complicaciones de River
La decisión también generó debate por el calendario del equipo de Marcelo Gallardo, que tendrá cinco días de descanso antes de jugar la semifinal de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia, el viernes 24. Sin embargo, el horario del duelo ante Talleres, el sábado a las 22:15, podría complicar la planificación de River debido a la fecha FIFA.
Los jugadores convocados a la Selección argentina, como Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Rivero, recién regresarán al país el miércoles 15, tras disputar el amistoso ante Puerto Rico el martes 14. Se espera que los futbolistas se reincorporen a los entrenamientos el jueves, apenas un día antes del viaje a Córdoba, programado para el viernes por la tarde.