La Ciudad de Mendoza impulsa la formación y el encuentro con una completa agenda de talleres

Con el objetivo de fomentar la capacitación, la creatividad y el trabajo colaborativo, la Ciudad de Mendoza lanzó su agenda de talleres para octubre.

Los coworkings de la Ciudad de Mendoza se consolidan como espacios de aprendizaje, innovación y encuentro para vecinos, emprendedores y profesionales.

Con el compromiso de fortalecer el vínculo con la comunidad y generar oportunidades de desarrollo personal, profesional y laboral, la Ciudad de Mendoza presenta una nueva agenda de talleres en sus espacios de coworking.

Estos espacios, pensados para profesionales independientes, emprendedores, organizaciones y empresas, promueven el trabajo colaborativo y la innovación. Desde comienzos del año, el área de Atención y Cercanía abrió una convocatoria para recibir propuestas diversas que, cada mes, conforman una agenda completa de capacitaciones y actividades recreativas.

El municipio ofrece sus instalaciones y la difusión de cada actividad, mientras que los talleristas se encargan de la gestión y los cobros. Entre las novedades, se destaca el nuevo coworking en la Cuarta Sección (San Martín 2981, entre Gobernador González y Soler), abierto a toda la comunidad.

talleres ciudad Los coworkings municipales serán escenario de encuentros y capacitaciones para potenciar el aprendizaje y la colaboración comunitaria. Prensa Ciudad de Mendoza La programación incluye talleres para todas las edades e intereses: arte, literatura, bienestar, oficios creativos y desarrollo personal.

Taller Anime & Manga: el arte de dibujar desde Oriente Inicia: martes 14/10 | 15 a 16.30 h | $10.000 por clase

Aprendé a dibujar personajes de animé y manga, desde los trazos básicos hasta la composición de escenas y narrativa gráfica. Ideal para principiantes y aficionados que buscan perfeccionar su estilo. (Re)Descubriendo a Borges Inicia: martes 14/10 – 8 encuentros | 17.30 h | $8.000

Un espacio para acercarse a la obra de Borges de manera clara y amena, disfrutando de sus cuentos más célebres y su universo filosófico. Kuren, Taller de Origami Todos los jueves | 15 a 16.30 h | Desde $5.000

Una propuesta relajante para mejorar la memoria y la concentración a través del arte del plegado. Incluye materiales. Taller de Dibujo Todos los miércoles | 17 a 19 h | $40.000 por mes

A cargo del profesor Pablo Rojas, diseñador gráfico y docente, el taller se basa en el método de Betty Edwards (Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro). Una propuesta para jóvenes y adultos que buscan desarrollar una nueva forma de observar y crear. Taller de Macramé – Co&Deco Jueves 16/10 | 17 h | $20.000

“Tejer también es sanar”: una experiencia donde el macramé se convierte en herramienta terapéutica y posibilidad de emprendimiento. Cupos limitados. Taller de Mediación Escolar Viernes 25/10 | 10 h

Capacitación orientada a docentes y equipos educativos para fortalecer la convivencia escolar y la resolución pacífica de conflictos. Taller “Volvé a sentirte vos” Jueves 17/10 | 17 a 19 h | Actividad gratuita

Charla destinada a mujeres en perimenopausia o menopausia, con herramientas para recuperar energía y bienestar de forma natural. Taller “Mentalidad de crecimiento emprendiendo” Jueves 31/10 | 17.45 h | Actividad gratuita

Exposición interactiva con claves y ejercicios para desarrollar una mentalidad de crecimiento al emprender. Cupos limitados. Talleres en el Centro de Atención Municipal – Cuarta Sección El Centro de Atención Municipal de la Cuarta Sección (Av. San Martín 2981) también ofrece una serie de propuestas educativas y recreativas para octubre.