Presenta:

Sociedad

|

Ciudad de Mendoza

La Ciudad de Mendoza impulsa la formación y el encuentro con una completa agenda de talleres

Con el objetivo de fomentar la capacitación, la creatividad y el trabajo colaborativo, la Ciudad de Mendoza lanzó su agenda de talleres para octubre.

MDZ Sociedad

Los coworkings de la Ciudad de Mendoza se consolidan como espacios de aprendizaje, innovación y encuentro para vecinos, emprendedores y profesionales.

Los coworkings de la Ciudad de Mendoza se consolidan como espacios de aprendizaje, innovación y encuentro para vecinos, emprendedores y profesionales.

Prensa Ciudad de Mendoza

Con el compromiso de fortalecer el vínculo con la comunidad y generar oportunidades de desarrollo personal, profesional y laboral, la Ciudad de Mendoza presenta una nueva agenda de talleres en sus espacios de coworking.

Estos espacios, pensados para profesionales independientes, emprendedores, organizaciones y empresas, promueven el trabajo colaborativo y la innovación. Desde comienzos del año, el área de Atención y Cercanía abrió una convocatoria para recibir propuestas diversas que, cada mes, conforman una agenda completa de capacitaciones y actividades recreativas.

Te Podría Interesar

El municipio ofrece sus instalaciones y la difusión de cada actividad, mientras que los talleristas se encargan de la gestión y los cobros. Entre las novedades, se destaca el nuevo coworking en la Cuarta Sección (San Martín 2981, entre Gobernador González y Soler), abierto a toda la comunidad.

talleres ciudad
Los coworkings municipales serán escenario de encuentros y capacitaciones para potenciar el aprendizaje y la colaboración comunitaria.

Los coworkings municipales serán escenario de encuentros y capacitaciones para potenciar el aprendizaje y la colaboración comunitaria.

La programación incluye talleres para todas las edades e intereses: arte, literatura, bienestar, oficios creativos y desarrollo personal.

Taller Anime & Manga: el arte de dibujar desde Oriente

  • Inicia: martes 14/10 | 15 a 16.30 h | $10.000 por clase
  • Aprendé a dibujar personajes de animé y manga, desde los trazos básicos hasta la composición de escenas y narrativa gráfica. Ideal para principiantes y aficionados que buscan perfeccionar su estilo.

(Re)Descubriendo a Borges

  • Inicia: martes 14/10 – 8 encuentros | 17.30 h | $8.000
  • Un espacio para acercarse a la obra de Borges de manera clara y amena, disfrutando de sus cuentos más célebres y su universo filosófico.

Kuren, Taller de Origami

  • Todos los jueves | 15 a 16.30 h | Desde $5.000
  • Una propuesta relajante para mejorar la memoria y la concentración a través del arte del plegado. Incluye materiales.

Taller de Dibujo

  • Todos los miércoles | 17 a 19 h | $40.000 por mes
  • A cargo del profesor Pablo Rojas, diseñador gráfico y docente, el taller se basa en el método de Betty Edwards (Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro). Una propuesta para jóvenes y adultos que buscan desarrollar una nueva forma de observar y crear.

Taller de Macramé – Co&Deco

  • Jueves 16/10 | 17 h | $20.000
  • “Tejer también es sanar”: una experiencia donde el macramé se convierte en herramienta terapéutica y posibilidad de emprendimiento. Cupos limitados.

Taller de Mediación Escolar

  • Viernes 25/10 | 10 h
  • Capacitación orientada a docentes y equipos educativos para fortalecer la convivencia escolar y la resolución pacífica de conflictos.

Taller “Volvé a sentirte vos”

  • Jueves 17/10 | 17 a 19 h | Actividad gratuita
  • Charla destinada a mujeres en perimenopausia o menopausia, con herramientas para recuperar energía y bienestar de forma natural.

Taller “Mentalidad de crecimiento emprendiendo”

  • Jueves 31/10 | 17.45 h | Actividad gratuita
  • Exposición interactiva con claves y ejercicios para desarrollar una mentalidad de crecimiento al emprender. Cupos limitados.

Talleres en el Centro de Atención Municipal – Cuarta Sección

El Centro de Atención Municipal de la Cuarta Sección (Av. San Martín 2981) también ofrece una serie de propuestas educativas y recreativas para octubre.

Taller de estimulación cognitiva para adultos mayores

  • Todos los lunes | 15.30 h | $10.000
  • Actividades para fortalecer la memoria, la velocidad mental y la autoestima de las personas mayores, promoviendo la autonomía y el bienestar.

Clases de portugués

  • Inicia viernes 17/10 | 14 h | Desde $13.000
  • Aprendé portugués desde cero con clases prácticas y dinámicas, ideales para viajar, trabajar o ampliar horizontes culturales.

Curso de inglés para viajar – Nivel B1

  • Inicia jueves 30/10 | 10 h (mañana) / 16 h (tarde)
  • Curso intensivo con enfoque práctico en situaciones cotidianas de viaje: transporte, hotel, restaurante y resolución de imprevistos.

Curso de Excel – Nivel básico

  • Inicia viernes 31/10 | 16 h | $10.000 por clase o $36.000 por 4 clases
  • Capacitación inicial sobre manejo de hojas de cálculo, fórmulas, gráficos y análisis de datos. Requiere notebook personal.

Un espacio para aprender y conectar

Con estas iniciativas, la Ciudad de Mendoza refuerza su compromiso de ofrecer oportunidades de aprendizaje, colaboración y crecimiento, potenciando el talento local y generando redes entre vecinos, profesionales y emprendedores.

Archivado en

Notas Relacionadas