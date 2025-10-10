La Ciudad de Mendoza impulsa la formación y el encuentro con una completa agenda de talleres
Con el objetivo de fomentar la capacitación, la creatividad y el trabajo colaborativo, la Ciudad de Mendoza lanzó su agenda de talleres para octubre.
Con el compromiso de fortalecer el vínculo con la comunidad y generar oportunidades de desarrollo personal, profesional y laboral, la Ciudad de Mendoza presenta una nueva agenda de talleres en sus espacios de coworking.
Estos espacios, pensados para profesionales independientes, emprendedores, organizaciones y empresas, promueven el trabajo colaborativo y la innovación. Desde comienzos del año, el área de Atención y Cercanía abrió una convocatoria para recibir propuestas diversas que, cada mes, conforman una agenda completa de capacitaciones y actividades recreativas.
El municipio ofrece sus instalaciones y la difusión de cada actividad, mientras que los talleristas se encargan de la gestión y los cobros. Entre las novedades, se destaca el nuevo coworking en la Cuarta Sección (San Martín 2981, entre Gobernador González y Soler), abierto a toda la comunidad.
La programación incluye talleres para todas las edades e intereses: arte, literatura, bienestar, oficios creativos y desarrollo personal.
Taller Anime & Manga: el arte de dibujar desde Oriente
- Inicia: martes 14/10 | 15 a 16.30 h | $10.000 por clase
- Aprendé a dibujar personajes de animé y manga, desde los trazos básicos hasta la composición de escenas y narrativa gráfica. Ideal para principiantes y aficionados que buscan perfeccionar su estilo.
(Re)Descubriendo a Borges
- Inicia: martes 14/10 – 8 encuentros | 17.30 h | $8.000
- Un espacio para acercarse a la obra de Borges de manera clara y amena, disfrutando de sus cuentos más célebres y su universo filosófico.
Kuren, Taller de Origami
- Todos los jueves | 15 a 16.30 h | Desde $5.000
- Una propuesta relajante para mejorar la memoria y la concentración a través del arte del plegado. Incluye materiales.
Taller de Dibujo
- Todos los miércoles | 17 a 19 h | $40.000 por mes
- A cargo del profesor Pablo Rojas, diseñador gráfico y docente, el taller se basa en el método de Betty Edwards (Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro). Una propuesta para jóvenes y adultos que buscan desarrollar una nueva forma de observar y crear.
Taller de Macramé – Co&Deco
- Jueves 16/10 | 17 h | $20.000
- “Tejer también es sanar”: una experiencia donde el macramé se convierte en herramienta terapéutica y posibilidad de emprendimiento. Cupos limitados.
Taller de Mediación Escolar
- Viernes 25/10 | 10 h
- Capacitación orientada a docentes y equipos educativos para fortalecer la convivencia escolar y la resolución pacífica de conflictos.
Taller “Volvé a sentirte vos”
- Jueves 17/10 | 17 a 19 h | Actividad gratuita
- Charla destinada a mujeres en perimenopausia o menopausia, con herramientas para recuperar energía y bienestar de forma natural.
Taller “Mentalidad de crecimiento emprendiendo”
- Jueves 31/10 | 17.45 h | Actividad gratuita
- Exposición interactiva con claves y ejercicios para desarrollar una mentalidad de crecimiento al emprender. Cupos limitados.
Talleres en el Centro de Atención Municipal – Cuarta Sección
El Centro de Atención Municipal de la Cuarta Sección (Av. San Martín 2981) también ofrece una serie de propuestas educativas y recreativas para octubre.
Taller de estimulación cognitiva para adultos mayores
- Todos los lunes | 15.30 h | $10.000
- Actividades para fortalecer la memoria, la velocidad mental y la autoestima de las personas mayores, promoviendo la autonomía y el bienestar.
Clases de portugués
- Inicia viernes 17/10 | 14 h | Desde $13.000
- Aprendé portugués desde cero con clases prácticas y dinámicas, ideales para viajar, trabajar o ampliar horizontes culturales.
Curso de inglés para viajar – Nivel B1
- Inicia jueves 30/10 | 10 h (mañana) / 16 h (tarde)
- Curso intensivo con enfoque práctico en situaciones cotidianas de viaje: transporte, hotel, restaurante y resolución de imprevistos.
Curso de Excel – Nivel básico
- Inicia viernes 31/10 | 16 h | $10.000 por clase o $36.000 por 4 clases
- Capacitación inicial sobre manejo de hojas de cálculo, fórmulas, gráficos y análisis de datos. Requiere notebook personal.
Un espacio para aprender y conectar
Con estas iniciativas, la Ciudad de Mendoza refuerza su compromiso de ofrecer oportunidades de aprendizaje, colaboración y crecimiento, potenciando el talento local y generando redes entre vecinos, profesionales y emprendedores.