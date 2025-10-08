¡Atención! El partido entre Independiente Rivadavia y River ya tiene día, hora y lugar

Después de varios idas y vueltas, el esperado encuentro de semifinales de la Copa Argentina tiene programación confirmada.

La última vez que se vieron las caras, Independiente Rivadavia le ganó a River 2 a 1 en el Malvinas Argentinas.

Finalmente y después de varias negociaciones con diferentes sedes, el partido entre la Lepra y el Millonario se jugará el próximo viernes 24 de octubre, desde las 21, en el estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba.

Mario Kempes El 29 de octubre de 2023, la Lepra consiguió el ascenso a primera división en el Mario Kempes. Durante las últimas semanas, desde ambas instituciones se barajaron distintas sedes como el estadio de La Pedrera, en San Luis, el Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, y hasta el Gigante de Arroyito de Rosario.