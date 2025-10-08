¡Atención! El partido entre Independiente Rivadavia y River ya tiene día, hora y lugar
Después de varios idas y vueltas, el esperado encuentro de semifinales de la Copa Argentina tiene programación confirmada.
Si bien resta la confirmación desde la organización de la Copa Argentina, este miércoles se dio a conocer la programación para el encuentro que tienen que disputar Independiente Rivadavia y River Plate, correspondiente a las semifinales de la actual edición del torneo.
Finalmente y después de varias negociaciones con diferentes sedes, el partido entre la Lepra y el Millonario se jugará el próximo viernes 24 de octubre, desde las 21, en el estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba.
Durante las últimas semanas, desde ambas instituciones se barajaron distintas sedes como el estadio de La Pedrera, en San Luis, el Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, y hasta el Gigante de Arroyito de Rosario.
De esta manera, el Azul del Parque volverá a jugar un encuentro decisivo en un escenario que le trae muy buenos recuerdos y en una fecha cercana a aquel histórico 29 de octubre, cuando superó a Almirante Brown por 2 a 0 y logró el histórico ascenso a primera división.