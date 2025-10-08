Sonríe Ribonetto: las dos buenas noticias en Godoy Cruz de cara al clásico

En plena preparación para enfrentar a Independiente Rivadavia, el próximo domingo a las 16.45, llegó algo de alivio a La Bodega.

En la semana previa a afrontar uno de los partidos más importantes del año, que será frente a Independiente Rivadavia el próximo domingo desde las 16.45, el mundo Godoy Cruz recibió dos buenas noticias pensando en el encuentro que se disputará en el Bautista Gargantini.

Luego del empate 1 a 1 ante Independiente, que dejó conclusiones de todo tipo por La Bodega, el conjunto que dirige Walter Ribonetto ya está enfocado en un compromiso que puede dejar diferentes secuelas, acorde al resultado y al rendimiento que pueda mostrar el equipo.

El gol de Auzmendi para el empate de Godoy Cruz sobre el Rojo El gol de Auzmendi para el empate de Godoy Cruz sobre el Rojo Con una sola victoria en el actual torneo Clausura, un equipo que da pocas respuestas en cancha y una tabla anual de posiciones que todavía genera alguna amenaza, el Tomba ajusta detalles para un partido clave de cara a la recta final de la temporada.

Las dos buenas noticias en Godoy Cruz De cara al choque ante Independiente Rivadavia, el entrenador Walter Ribonetto recibió en las últimas horas dos buenas noticias pensando en el equipo titular que puede llegar a jugar el clásico mendocino de primera división. Tanto el defensor Juan Escobar como el mediocampista Guillermo Fernández evolucionan favorablemente de sendas lesiones y todo parece indicar que estarán disponibles para el domingo.

Guillermo Pol Fernandez Pol Fernández se retiró con lágrimas en los ojos por la lesión que sufrió ante Independiente. Captura TV En el caso del paraguayo, su salida del partido con el Rojo se debió a una cuestión muscular que no significó mayor riesgo. Lo de Pol pasó por un fuerte golpe en la tibia de su pierna derecha que le generó una inflamación importante, pero hasta ahora el cuadro mejora día tras día.