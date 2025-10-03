¡Atención! Godoy Cruz reprogramó el Festival del Lomo por el alerta de viento Zonda

La Municipalidad de Godoy Cruz informó que, por razones climáticas, el esperado evento cambia de fecha.

La Municipalidad de Godoy Cruz anunció que el Festival Mendocino del Lomo fue reprogramado debido al alerta meteorológica por la presencia de viento Zonda. El evento, que estaba previsto para este fin de semana, se trasladará a los días 11 y 12 de octubre, en el tradicional Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona.

lomo godoy cruz Godoy Cruz anunció que el Festival Mendocino del Lomo tiene nueva fecha.

Un homenaje a la gastronomía local El festival contará con un concurso gastronómico en dos categorías: Lomo de la Casa y Lomo Identitario Godoy Cruz, con el objetivo de resaltar la creatividad de los participantes y reforzar la idea del lomo como producto patrimonial del departamento.

La primera edición, realizada en 2023, tuvo un fuerte impacto económico y social: se vendieron casi 5.000 lomos, más de 280 kilos de papas y alrededor de 800.000 litros de bebidas, lo que evidenció la convocatoria y el movimiento comercial que generó.

El lomo como patrimonio cultural La propuesta se enmarca en la declaración del lomo como patrimonio intangible de Godoy Cruz, aprobada por el Honorable Concejo Deliberante. De este modo, no solo se reconoce un plato emblemático, sino también su valor como parte de la identidad cultural de la comunidad.