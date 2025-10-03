Llega a la Ciudad de Mendoza un evento mágico para fanáticos de Harry Potter, ¡y es gratis!
La Ciudad de Mendoza invita a un evento único con cine, juegos, trivias y mucho más para fanáticos del universo mágico.
La Ciudad de Mendoza prepara un fin de semana cargado de magia. Este sábado 4 de octubre, desde las 14 hasta las 20, se llevará a cabo el Patronus Fest, un encuentro temático inspirado en el universo de Harry Potter. El evento tendrá lugar en el Microcine Municipal y en el patio Inglés, con entrada libre y gratuita.
Patronus Fest, la magia de Harry Potter en Ciudad
El cronograma incluye la proyección de Harry Potter y la Piedra Filosofal en su versión extendida y doblada al español latino. Además, se desarrollarán trivias y juegos interactivos para que los fanáticos pongan a prueba sus conocimientos sobre la saga, en un entorno decorado con guiños al mundo mágico creado por J. K. Rowling.
La propuesta también contará con una feria de emprendedores locales, donde se podrán encontrar productos inspirados en la saga. Quienes lo deseen, tendrán la oportunidad de asistir caracterizados como sus personajes favoritos, aportando un toque especial al encuentro.
Con esta iniciativa, la Ciudad de Mendoza continúa impulsando espacios culturales y recreativos para toda la comunidad, generando un punto de encuentro inclusivo y entretenido que promete atraer a públicos de todas las edades.