Ciudad impulsa la reparación de veredas con mano de obra gratuita y condonación de multas

El Concejo Deliberante aprobó la continuidad del plan municipal que busca mejorar la circulación peatonal en la Ciudad de Mendoza.

La Ciudad de Mendoza anunció oficialmente el relanzamiento del Programa Mejores Veredas, mediante la Ordenanza Nº 4220 publicada este miércoles en el Boletín Oficial. La iniciativa busca mejorar la seguridad y accesibilidad de la circulación peatonal, ofreciendo una alternativa para que los vecinos puedan reparar, construir o reconstruir sus veredas.

Mano de obra gratuita y requisitos para acceder Según la normativa, los propietarios frentistas que se adhieran al programa deberán aportar los materiales necesarios, mientras que la Municipalidad se hará cargo de la mano de obra totalmente bonificada. Podrán participar tanto viviendas particulares como consorcios de propiedad horizontal, siempre que acrediten la titularidad y tengan tasas municipales al día o con plan de pagos vigente.

Beneficio adicional: condonación de multas Uno de los puntos destacados de la ordenanza es que se condonarán las deudas por multas aplicadas a quienes, en el pasado, no repararon sus veredas según lo exige el Código Urbano y de Edificación. De esta manera, los frentistas que se adhieran al programa podrán regularizar su situación sin sanciones económicas.

El programa estará disponible hasta el 31 de marzo de 2026, con posibilidad de prórroga. Los interesados deberán inscribirse a través de un formulario habilitado en la Ventanilla Única de la Secretaría de Gestión Pública. Una vez presentada la solicitud, personal técnico municipal evaluará el estado de la vereda para aprobar las intervenciones.