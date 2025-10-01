Jubilados vuelven a marchar al Congreso junto a centrales sindicales
Jubilados y centrales obreras se movilizan al Congreso contra el veto de Milei y el ajuste, mientras el Gobierno anunció beneficios económicos.
Organizaciones de jubilados, acompañados por centrales obreras, volverán a movilizarse este miércoles desde las 16 en las inmediaciones del Congreso en rechazo al ajuste del gobierno de Javier Milei y contra el veto presidencial a la ley que establecía aumentos para el sector previsional.
“Por nuestros derechos, contra la represión y en defensa de la democracia, levantamos la voz: ¡No votemos a Milei! Este miércoles 1 a las 15 nos encontramos en la puerta del Cine Gaumont junto a la Multisectorial en Defensa de la Seguridad Social”, convocó la CTA Autónoma, que conduce Hugo Godoy, desde sus redes sociales.
Las centrales obreras que participarán
La CTA de los Argentinos y la CTA Autónoma “seguimos en las calles, defendiendo el presente y el futuro de nuestro pueblo”, expresaron ambas centrales.
En la recta final para las elecciones legislativas del 26 de octubre, el Gobierno anunció ayer que jubilados y pensionados tendrán descuentos exclusivos en los principales supermercados del país y otros comercios a partir de un programa de un programa puesto en marcha por el Ministerio de Capital Humano a través de la Anses.
El programa ofrece descuentos exclusivos en unos 7.000 comercios adheridos, que incluye a los principales supermercados del país, e incluye un 10 por ciento de descuento sin tope de reintegro para compras generales y, en algunos comercios, un 20 por ciento para perfumería y limpieza.