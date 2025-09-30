Descuentos para jubilados: cómo funcionan, a qué comercios incluye y cuál es el tope

Los descuentos para jubilados y pensionados serán de entre 10% y 20%, según anunció el vocero presidencial Manuel Adorni.

De cara a las elecciones, el Gobierno nacional anunció una serie de descuentos para jubilados y pensionados en compras en supermercados y comercios. En la Casa Rosada apuntan recuperar la imagen del la gestión oficialista que tendrá una prueba de fuego el 26 de octubre en las elecciones.

Cómo son los descuentos para jubilados que anunció el Gobierno Según informó el vocero presidencial Manuel Adorni, "esta medida no implica gasto alguno para el Estado". "El costo lo asumen exclusivamente las cámaras empresariales y los bancos, en el marco de un acuerdo voluntario de colaboración con el gobierno", señaló el funcionario de Casa Rosada.

En el oficialismo, detallaron que "de acuerdo a los topes y condiciones de las distintas cadenas, podrían alcanzar reintegros de hasta $120.000 mensuales".

"Unos 7 millones de jubilados y pensionados tendrán descuentos acumulables de entre el 10% y el 20% en supermercados y comercios, utilizando la tarjeta de débito asociada a su prestación provisional", agregó Adorni en su cuenta de X, donde hizo el anuncio.

El Gobierno quiere recuperar un poco del poder de compra de los ingresos de jubilados y pensionados con esta medida. Sin embargo, se diferencia de otras gestiones que pusieron dinero del Estado para solventar esos gastos.