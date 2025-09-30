Carrefour lanza su cuenta digital y remunera los saldos con la mayor tasa del mercado

El Banco de Carrefour Argentina , la cadena de supermercados líder del país, lanzó su Cuenta Digital Mi Carrefour , la cuenta remunerada que con una tasa del 43° anual, es la mejor del mercado, además de descuentos exclusivos para compras en sucursales, en sus cuatro formatos, Hipermercados, Market, Express y Maxi, y también en las compras online vía https://www.carrefour.com.ar/ .

La iniciativa ya está disponible para los clientes que bajaron la app Carrefour Banco y busca potenciar incrementar el dinero de éstos en cuenta con el mejor rendimiento diario, a la vez que incrementar el consumo en las tiendas física y online.

Para ello, los usuarios podrán obtener sin cargo una Tarjeta Prepaga Mastercard Virtual , gestionar sus fondos desde el celular y contar con las funcionalidades propias de una cuenta bancaria. Como en otros productos similares del mercado, con la app Carrefour Banco se pueden realizar transferencias de manera rápida y sencilla y pagos con QR en cualquier comercio del país.

"Queremos salir a competir de lleno con las billeteras virtuales y por eso tenemos la mejor tasa del mercado", explicó durante la presentación ante la prensa Mariana Lope, Presidenta y Gerente General del Banco de Servicios Financieros de Carrefour.

Un dato importante es que a diferencia de las cuentas remuneradas de billeteras virtuales, que en general están asociadas a algún fondo común de inversiones, en este caso el respaldo de la remuneración en cuenta es la propia empresa. Fuentes de la cadena retail aseguraron que hoy "más del 30% de los clientes obtienen productos financieros", por lo que hay grandes expectativas en este nuevo lanzamiento.

Beneficios y reintegros de la billetera virtual de Carrefour

Por su parte, los usuarios que soliciten la tarjeta prepaga física que incluye la cuenta digital, podrán acceder a un 30% de descuento en sus viajes de Subte con tope de 400 pesos por viaje y 12 mil pesos al mes, mientras que habrá beneficios con reintegros para quienes paguen sus servicios mediante esta plataforma.

“Con este lanzamiento queremos acercar una propuesta diferente: una cuenta digital que combina lo mejor del mundo fintech —agilidad, simplicidad y beneficios concretos— con el respaldo de un banco que tiene 27 años de trayectoria, que está regulado por el Banco Central y cuenta con la confianza de más de un millón de clientes", detalló Lope.

Y agregó: "En el Banco de Carrefour creemos que la innovación no puede estar desligada de las personas: por eso ofrecemos un servicio digital robusto, con las mejores tasas y beneficios, pero también con la posibilidad de hablar con alguien que los atienda y los acompañe en el camino de hacer rendir más su dinero. Esta es nuestra gran diferencia y el valor que nos impulsa: tecnología, confianza y cercanía”, consideró Mariana Lope.

Carrefour Cuenta digital 1

Más beneficios

Elo referente a las compras en el canal retail, además de los habituales beneficios de la grilla semanal de Carrefour, los usuarios de la cuenta digital tendrán un 10% de descuento en el acto, sin tope y acumulable, en todas las compras realizadas los días sábados y domingos en sucursales Carrefour de todos los formatos, además de promociones especiales en carrefour.com.ar.

La cuenta es gratuita, no tiene costo de apertura ni de mantenimiento, y que puede solicitarse solo con un DNI y siendo mayor de 18 años.

Este lanzamiento es parte de la estrategia de Carrefour Argentina, que es la única cadena de supermercados que cuenta con un banco regulado por el BCRA, lo que garantiza que los clientes estén protegidos por la regulación vigente de la entidad.

Los interesados a acceder a la Cuenta Digital Mi Carrefour pueden solicitarla descargando la app de Carrefour Banco en Play Store y Apple Store, mientras que los usuarios de Tarjetas Mi Carrefour Crédito y Prepaga tendrán una actualización en sus aplicaciones para solicitar la nueva funcionalidad, ampliando sus beneficios. Para más información, consulte en https://www.carrefour.com.ar/ o al 0800-122-7788

Carrefour está presente en el país desde hace 44 años y tiene 680 sucursales, distribuidas en 22 provincias, con 17.000 empleados y un millón de clientes. Diariamente, suman 500.000 tickets, con 180 millones de operaciones por año y 8 millones de clientes fidelizados a través del programa Mi Carrefour.