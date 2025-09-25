Notebooks y PC con descuento: supermercados lanzaron ofertas imperdibles

Se termina septiembre y el mes de las promociones no se iba a quedar atrás con los artefactos tecnológicos más solicitados después de los celulares. Tanto las notebooks como las PC estarán con descuento en una cadena de supermercados que busca aumentar sus ventas.

Ya son varios los supermercados que han incorporado en sus góndolas electrónicas promociones destacadas en computadoras portátiles y de escritorio. Si bien muchos cuentan con su apartado de productos tecnológicos, Carrefour y Coto ofrecen precios iniciales de $298.000 y descuentos de hasta 34% .

Entre las opciones más accesibles figura una notebook Noblex con 4 GB de memoria y disco SSD de 128 GB, disponible con el descuento promocional.

Otros modelos ofrecidos incluyen equipos con más capacidad de almacenamiento y memoria , tanto en versión portátil como de escritorio, todos dentro del segmento de tecnología de consumo masiva.

Además, se destaca la participación de cadenas como Carrefour, que suman estas ofertas al listado de productos con rebaja en tecnología.

Las promociones se inscriben dentro de una modalidad de “precios especiales” aplicada en determinados supermercados, con stock limitado y bajo condiciones de vigencia específicas. Los descuentos no aplican para todos los modelos ni franquicias por igual, y los productos ofertados pueden agotarse rápidamente.

bangho Computadoras con descuento en supermercados. Banghó

Los precios de las computadoras en Coto y Carrefour

En Coto se pueden encontrar promociones con descuentos del 30 %, destacándose las siguientes opciones:

GFAST N-151 – 4 GB de RAM, 120 GB SSD: $297.499,15 (precio habitual $349.999).

ENOVA – 8 GB de RAM, 240 GB SSD: $719.999,20 (precio habitual $899.999).

ASUS Vivobook 16 – 8 GB de RAM, 256 GB SSD: $934.999,15 (antes $1.099.999).

HP – 8 GB de RAM, 512 GB SSD: $960.499,15 (antes $1.129.999).

Carrefour también participa con importantes rebajas, ofreciendo hasta 34 % de descuento en tecnología. Algunas de las opciones son:

Noblex – 4 GB de RAM, 128 GB SSD: $329.999 (antes $503.999).

Enova 14″ Celeron N4020 – 4 GB de RAM, 128 GB SSD: $380.698,98 (antes $549.998,97).

Gfast N-150-W Celeron – 4 GB de RAM, 128 GB SSD: $399.999 .

EXO RM84 14″ Intel Celeron – 4 GB de RAM, 128 GB SSD: $419.999 (antes $559.999).

Por supuesto que se pueden conseguir más modelos de computadoras portátiles y de escritorio para armar con precios más altos que llegan a superar el millón de pesos.

Quienes estén interesados deben corroborar que el modelo publicado tenga la configuración (memoria, almacenamiento, procesador) adecuada para sus necesidades. También es recomendable verificar las condiciones de garantía, métodos de pago habilitados para la promoción y la vigencia inmediata de la oferta, ya que suele aplicarse mientras dure el stock.