Qué electrodomésticos se pueden comprar con un 80% de descuento en supermercados
Los supermercados ofrecen descuento en pequeños electrodomésticos con importantes rebajas en los precios.
En medio de una ola de promociones por parte de los supermercados más conocidos del país, hay dos que hacen énfasis en recuperar las ventas en algunos productos que son necesarios para el hogar y para el día a día. Los electrodomésticos ahora cuentan con un importante descuento en sus sucursales.
En concreto, las cadenas de supermercados Carrefour y Coto iniciaron una nueva campaña de promociones con descuentos de hasta el 80% en pequeños electrodomésticos. La propuesta incluye productos muy demandados como freidoras de aire, aspiradoras, cafeteras, hornos eléctricos y batidoras.
Te Podría Interesar
Además, en muchos casos se pueden pagar en cuotas sin interés, dependiendo de la tarjeta de crédito utilizada.
Ofertas con descuento en electrodomésticos
Carrefour
Cortacabellos BlueSky con descuento cercano al 80%, disponible en 12 cuotas fijas. Precio: $7.000
Cafetera eléctrica de filtro con rebaja del 69% sobre su precio regular. Precio: $24.600
Aspiradora ciclónica Power a un valor muy por debajo del habitual, también con financiación en cuotas. Precio: $80.000
Freidora de aire digital Oster con descuento superior al 50%. Precio: $179.000.
Coto
Batidoras con bowl, cuchillos eléctricos y balanzas de cocina con rebajas que van del 20% al 30%. Precio: $151.000
Otros productos en oferta incluyen auriculares, parlantes y pavas eléctricas.
Estas promociones pueden variar según la sucursal, el local y el stock disponible para cada tienda sea online o física. En algunos casos, según indicaron, los descuentos se aplican con la compra de una segunda unidad. La posibilidad de financiar con cuotas sin interés dependerá de cada banco emisor de la tarjeta de crédito.
Estos descuentos y ofertas pueden ser muy importantes para los argentinos que actualmente están buscando renovar algunos detalles de su hogar ya que pueden hacerlo sin sentir un golpe tan grande en el bolsillo.