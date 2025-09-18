Qué electrodomésticos se pueden comprar con un 80% de descuento en supermercados

En medio de una ola de promociones por parte de los supermercados más conocidos del país, hay dos que hacen énfasis en recuperar las ventas en algunos productos que son necesarios para el hogar y para el día a día. Los electrodomésticos ahora cuentan con un importante descuento en sus sucursales.

En concreto, las cadenas de supermercados Carrefour y Coto iniciaron una nueva campaña de promociones con descuentos de hasta el 80% en pequeños electrodomésticos. La propuesta incluye productos muy demandados como freidoras de aire, aspiradoras, cafeteras, hornos eléctricos y batidoras.

Además, en muchos casos se pueden pagar en cuotas sin interés, dependiendo de la tarjeta de crédito utilizada.

Aspiradora ciclónica Power a un valor muy por debajo del habitual, también con financiación en cuotas. Precio: $80.000

Cafetera eléctrica de filtro con rebaja del 69% sobre su precio regular. Precio: $24.600

La freidora de aire se ha convertido en los últimos años en uno de los electrodomésticos más populares Foto: Shutterstock La freidora de aire se han convertido en los últimos años en uno de los electrodomésticos más populares Foto: Shutterstock

Coto

Batidoras con bowl, cuchillos eléctricos y balanzas de cocina con rebajas que van del 20% al 30%. Precio: $151.000

Otros productos en oferta incluyen auriculares, parlantes y pavas eléctricas.

Estas promociones pueden variar según la sucursal, el local y el stock disponible para cada tienda sea online o física. En algunos casos, según indicaron, los descuentos se aplican con la compra de una segunda unidad. La posibilidad de financiar con cuotas sin interés dependerá de cada banco emisor de la tarjeta de crédito.

Estos descuentos y ofertas pueden ser muy importantes para los argentinos que actualmente están buscando renovar algunos detalles de su hogar ya que pueden hacerlo sin sentir un golpe tan grande en el bolsillo.