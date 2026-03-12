Guerra, humor absurdo y manipulación en redes sociales: la serie con Sean Penn que llega a la Argentina

Una exitosa serie australiana llegará a la televisión argentina con una propuesta singular: seis episodios de media hora que combinan sátira bélica, humor, crítica política y una mirada filosa sobre el impacto de las redes sociales en la actualidad. Se trata de C*A*U*G*H*T (Atrapados) , una tira creada por Kick Gurry , estrenada en el país oceánico en 2023.

A tres años de su lanzamiento, finalmente, este 23 de marzo, la serie desembarcará en la televisión argentina, nada más ni nada menos que por la pantalla de AMC . Por ese motivo, MDZ tuvo el placer de entrevistar a Kick Gurry , quien, además de ser el creador y director de la tira, interpreta a Dylan Fox, uno de los soldados atrapados.

En diálogo con MDZ , Gurry reveló cómo ideó la historia, cómo fue trabajar junto a estrellas como Sean Penn , Susan Sarandon, Matthew Fox y Travis Fimmel, quienes además son sus amigos, y qué expectativas tiene por la llegada de su proyecto a la Argentina.

La serie C*A*U*G*H*T se estrenará el lunes 23 de marzo a las 22:00H (Arg), solo por AMC.

“La historia sigue a cuatro soldados australianos enviados en una misión secreta a un país devastado por la guerra. Sin embargo, un error de identificación cambia por completo el curso de los acontecimientos: son capturados al ser confundidos con soldados estadounidenses. Lo que comienza como un operativo fallido se transforma rápidamente en un fenómeno global cuando el registro de su captura se vuelve viral”, reza la sinopsis de la serie .

De un momento a otro, los soldados secuestrados en la nación insular de Behati-Prinsloo , bajo la órbita de la princesa Depinder , se vuelven en estrellas virales a nivel internacional, intentando hacer contenido que conmueva mientras siguen encerrados. En ese contexto, los cuatro se ven obligados a enfrentar el escrutinio público, la manipulación mediática y las consecuencias de la fama inesperada, pero con una cuota considerable de humor.

Lt. Pete Mitchell (Matthew Fox) en C*A*U*G*H*T.

- ¿De dónde surge la idea de hacer una serie que combina comedia, absurdo y temas serios. Es una mezcla compleja, y también aparece el tema de las redes sociales.

- Kick Gurry: La inspiración viene de que siempre fui un gran amante del cine. Me encantan las películas y, en los últimos diez años, la televisión se volvió una especie de cine de formato largo. Siempre amé las historias, especialmente aquellas que tienen humor, mucho corazón y que al mismo tiempo exploran la vida tal como es.

Mamalo (Dorian Nkono), Director Bustard (Fayssal Bazzi) y Shammi (Mel Jarnson) en la serie C*A*U*G*H*T.

Crecí viendo MASH (1972) con mis padres, y por eso el título de la serie tiene un asterisco, como un homenaje respetuoso. Vengo de una época en la que toda la familia se sentaba alrededor de un solo televisor, mirábamos lo mismo y compartíamos una historia. Esa idea de contar historias de manera “old school” fue muy inspiradora para mí.

Quería humor, análisis político y emoción. La inspiración viene de toda una vida amando el cine y las historias. También me interesaba esa idea de que algo horrible le pase a alguien y, de repente, eso mejore su vida, algo que hoy se ve mucho en redes sociales.

- ¿Cómo hiciste para equilibrar el humor, lo absurdo y los temas serios en cada episodio?

- KG: Algunos dirían que en algunos episodios sí nos fuimos bastante al absurdo. Pero yo creo que el humor está presente incluso en los momentos más oscuros. He vivido pérdidas muy duras, y aun así, en los funerales aparecen recuerdos y anécdotas graciosas. El humor es un antídoto contra la oscuridad.

Colonel Bishop (Erik Thomson) y Jemima Justice (Bella Heathcote), en C*A*U*G*H*T.

No se trataba de decidir qué era gracioso y qué no, sino de encontrar el humor dentro del caos. Hay situaciones terribles, como un personaje secuestrado, pero al mismo tiempo enamorándose de quien lo retiene. Ese contraste me parecía muy gracioso.

- La serie tiene un elenco impresionante, con actores como Sean Penn, Travis Fimmel, Susan Sarandon y Matthew Fox. ¿Cómo fue reunirlos a todos y por qué quisiste trabajar con ellos?

- KG: Casi todos son amigos míos con los que ya había trabajado antes. Cuando llegó el momento de hacer la serie, escribí los personajes pensando en mis actores favoritos, que además son mis amigos. Y todos aceptaron. Fue una experiencia muy emocionante y muy humana.

- ¿Qué fue lo más fascinante de trabajar con ellos durante el rodaje?

- KG: Verlos como actores y no solo como amigos. Muchas veces no dimensionás cuánto trabajan hasta que los ves de cerca. Por ejemplo, Travis Fimmel me llamaba todas las noches durante semanas para hablar del personaje, hacer preguntas, proponer ideas. Eso te obliga a ser mejor como director y guionista. Fue increíble ver cuánto esfuerzo ponen detrás de su talento.

Travis Fimmel interpreta a The Dingo en la serie australiana C*A*U*G*H*T.

- ¿Hubo algún momento divertido del rodaje que recuerdes especialmente?

- KG: Hubo muchos, pero uno muy absurdo fue una escena con un koala. Tuvimos que traerlo en avión, literalmente con asiento propio. Durante la escena me mordió el brazo. Después me explicaron que los koalas pueden transmitir sífilis. Por suerte no me rompió la piel.

Ese día estaba Sean Penn en el set y me dijo al oído: “Al menos ahora podés decir que fuiste atacado por un oso”. Fue un comentario perfecto para ese momento tan absurdo -dijo entre risas-.

Dylan Fox (Kick Gurry) en la serie C*A*U*G*H*T.

- En la serie hay una línea en la que se habla de “una noche loca en Buenos Aires”. ¿Conocés la ciudad o de dónde salió esa referencia?

- KG: Eso fue algo real que alguien me contó una vez. Yo nunca estuve en Buenos Aires. Un masajista me contó una historia increíble sobre una noche que vivió ahí. No estaba en el guion, surgió en el momento, y se la propuse al actor como improvisación basada en ese recuerdo.

- Tenés que venir algún día.

- KG: Me encantaría. Ojalá la serie sea un éxito y podamos ir. Los cuatro protagonistas somos muy amigos, vivimos juntos durante la pandemia y ahí escribí la serie. Si hay una segunda temporada, nos encantaría ir a presentarla allá.

Albhanis (Lincoln Younes) en C*A*U*G*H*T.

- La serie llega a Argentina el 23 de marzo. ¿Qué esperás de la reacción del público argentino?

- KG: Creo que el humor está en todas las cosas, sean buenas o malas. Vivimos en un mundo cada vez más dividido, pero cuando hablás cara a cara con alguien, esas diferencias se vuelven secundarias. Espero que pase eso con la serie: que no importe que sea australiana, sino que se vea como una historia divertida, absurda y humana. Ojalá el público argentino la disfrute como lo hizo el australiano.

La serie australiana, que se estrena en Argentina el lunes 23 de marzo a las 22 horas, se podrá ver por la señal de AMC.

AMC puede verse en Argentina en los siguientes canales: