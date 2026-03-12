El drama político de 6 episodios que pocos vieron y es considerado uno de los mejores de la década

En el océano de contenidos que cada semana desembarca en el streaming , las plataformas se han convertido en una especie de archivo en donde conviven estrenos recientes con joyas que merecen ser redescubiertas.

Uno de los géneros más exitosos de este ecosistema es el drama político . Historias que combinan poder, decisiones públicas y conflictos sociales suelen tener un atractivo especial porque, más allá de la ficción, dialogan con problemas muy reales. Y en ese terreno, pocas miniseries recientes han sido tan potentes como Show Me a Hero, disponible en el catálogo de HBO Max .

Estrenada originalmente en 2015 por HBO, la serie se llevó los elogios de la crítica por su mirada cruda y realista sobre la política local en Estados Unidos. Detrás del proyecto se encuentra David Simon, el creador de la aclamada The Wire, junto al director Paul Haggis, ganador del Oscar por la película Crash.

La historia se sitúa en la ciudad de Yonkers, en el estado de Nueva York, a fines de los años 80. Allí conocemos a Nick Wasicsko, un joven político que gana la alcaldía casi por sorpresa. Interpretado por Oscar Isaac , el personaje llega al poder impulsado por un discurso que conecta con los vecinos de la ciudad. Pero su gestión pronto se ve atrapada en un conflicto explosivo.

El problema gira en torno a una orden judicial federal que obliga a la ciudad a construir viviendas sociales en barrios mayoritariamente blancos. La medida busca terminar con décadas de segregación racial, pero provoca una fuerte resistencia entre los residentes.

A lo largo de sus 6 episodios, la serie explora cómo el poder puede transformar a quienes lo ejercen, pero también cómo las tensiones raciales, económicas y sociales atraviesan la vida cotidiana de una comunidad. A medida que avanza la trama, el relato se vuelve cada vez más complejo, mostrando no solo la perspectiva de los políticos sino también la de los vecinos, activistas y familias directamente afectadas por las decisiones del gobierno local.

Tráiler del drama político Show Me a Hero:

Show Me A Hero - Trailer

Uno de los aspectos más interesantes de Show Me a Hero es que está basada en hechos reales. La historia surge del libro homónimo de la periodista Lisa Belkin, que investigó en profundidad el conflicto habitacional de Yonkers durante los años 80. La miniserie toma ese material y lo transforma en un drama político que, aunque retrata otra época, resuena con debates muy actuales sobre desigualdad, racismo estructural y políticas públicas.

Además de Oscar Isaac en el rol protagónico, la ficción también cuenta con las actuaciones de Catherine Keener, Alfred Molina, Winona Ryder y Jon Bernthal.

La recepción fue ampliamente positiva. En Rotten Tomatoes, la serie debutó con un 96% de aceptación por parte de la crítica. Esta elogió especialmente el guion de David Simon, la dirección de Paul Haggis y la actuación de Isaac, quien ganó el Globo de Oro a Mejor actor en una miniserie. Muchos medios la describieron como una de las miniseries políticas más inteligentes de la década.

A casi diez años de su estreno, Show Me a Hero sigue siendo una de esas historias intensas, con personajes complejos y conflictos que reflejan el mundo real. Una recomendación que no podés dejar pasar en el catálogo de HBO Max.