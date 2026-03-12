Bajaron la repetición del Acto Central: las aclaraciones del Gobierno de Mendoza tras un apurado tropiezo

El Gobierno de Mendoza decidió ponerle punto final a la saga de reprogramaciones del Acto Central , determinando la cancelación de la segunda función del espectáculo artístico 90 cosechas de una misma cepa. Del comunicado oficial en el que se esgrimieron los motivos sobre la baja del evento, surgieron algunas dudas, y MDZ consultó con autoridades para dejar en claro una serie de puntos.

Por un lado, desde el Gobierno argumentaron que por razones de "sustentabilidad presupuestaria" resulta inviable extender el montaje y la logística técnica, que redunda en millones de pesos diarios. Aquí hay que remarcar que el Estado seguirá asumiendo el costo de la infraestructura de iluminación y sonido, que por acuerdo en esta articulación público-privada, se había pautado con los productores del show de Abel Pintos y otros artistas. Más allá de que no se presente sobre el escenario la repetición del Acto Central , tal soporte técnico figuraba como compromiso previo.

En cambio, entre las erogaciones que el Gobierno de Mendoza no afrontará por la cancelación, se destacan ítems como seguridad, catering y el costo que suponía extender los días de contratación para el espectáculo de drones que brilló en el cierre de 90 cosechas de una misma cepa. Hasta aquí, pareciera que por encima de la concreción de la segunda noche del Acto Central , se priorizó el negocio de los productores que este domingo subirán a estrellas como Abel Pintos , Campedrinos, Maggie Cullen y Ángela Leiva; al escenario del Frank Romero Day.

Sin embargo, hay un punto en el contrato que firmó el batallón de artistas del Acto Central , que habría resultado determinante para que el Gobierno decida dar marcha atrás con la repetición, y tiene que ver con una cláusula que habilita una sola reprogramación del espectáculo, y no como en este caso un doble cambio. Recordemos que ya se había pasado la segunda noche a este miércoles, pero por alerta de tormenta, terminó desplazándose al domingo.

Por otro lado, desde el Gobierno de Mendoza aseguraron que "gran parte de los proveedores de la estructura vendimial ya tenían comprometida su participación y equipamiento en otras locaciones y eventos fuera del calendario provincial". A la vez que sumaron entre los argumentos de la cancelación del Acto Central , la necesidad de una "normalización de equipos de Seguridad, Salud y Defensa Civil; para que retomen sus funciones habituales en el resto del territorio provincial".

El Gobierno de Mendoza canceló la repetición del Acto Central: quiénes podrán ver a Abel Pintos

639735852_18559338538038298_6581600266211195096_n Un domingo sin repetición del Acto Central, pero con Abel Pintos en el Frank Romero Day. Instagram @abelpintos

Más allá de las explicaciones, es inevitable señalar que el Gobierno se apresuró sobre la noche del martes a anunciar una segunda reprogramación que finalmente quedó trunca. Después de todo, tantos los detalles del contrato de los artistas del Acto Central, como las cuestiones de logística de proveedores y servicios públicos; debieron estar siempre presentes en la órbita de decisiones para evitar el tropiezo de una propuesta improbable.

Por último, respecto a quiénes podrán asistir a la fecha de shows musicales que tiene como mayor figura a Abel Pintos, desde el Gobierno de Mendoza brindaron dos opciones al público que adquirió entradas para la repetición del Acto Central. Quienes no estén interesados en asistir, podrán solicitar el reintegro del dinero a través de los canales oficiales, colocando el código de venta de la compra que está debajo del QR de la entrada, al mail [email protected]. Pero también existe la chance de que aquellos que hayan comprado su ticket de la segunda noche, puedan avanzar con el canje para sumarse al recital del domingo, con el aliciente de acceder a un show que tenía precios más elevados que los de la repetición. Tal operación podrá llevarse a cabo desde este jueves a las 12 en los puntos físicos habilitados, y regirá hasta agotar localidades.

En simultáneo, quienes ya cuentan con su entrada del show de Abel Pintos que sufrió una suspensión por tormenta este martes, gozarán del lógico derecho de asistir a la reprogramación utilizando su ticket. Desde el Gobierno de Mendoza aseguran que no habrá colapso de público en el Frank Romero Day, ya que más allá de que los dos grupos estarán habilitados para compartir la misma noche, se espera que haya una importante porción interesada en el Acto Central que opte por la devolución del dinero, a la vez que una considerable cantidad de lugares del teatro griego siguen disponibles, ya que la fecha del martes que se reprogramó para el domingo no agotó localidades en distintos sectores.