Chaparrones aislados complican el tiempo en el AMBA: cómo estará este jueves

El AMBA registra precipitaciones intermitentes durante la jornada de este jueves.

El pronóstico del SMN mantiene alertas en Argentina por tormentas, lluvias intensas y vientos fuertes este domingo.

La jornada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comenzó con condiciones climáticas inestables. Tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en diversas zonas del conurbano bonaerense, se registran chaparrones aislados que afectan la visibilidad y el tránsito en las primeras horas del día.

Según los radares meteorológicos, estas lluvias son de carácter intermitente y se desplazan rápidamente, aunque generan acumulaciones de agua puntuales en sectores del sur y el oeste del Gran Buenos Aires.

Estado del tiempo en el AMBA El cielo se mantiene mayormente nublado con una humedad elevada, lo que favorece la formación de estas celdas de lluvia de corta duración. A diferencia de otras regiones del país, en la Capital Federal no se prevén, por el momento, tormentas de intensidad severa, aunque la inestabilidad marcará el ritmo de la tarde.

Condiciones actuales: Nubosidad variable y lloviznas intermitentes.

Impacto en el transporte: Se recomienda precaución al conducir en avenidas y autopistas debido a la calzada resbaladiza.

Vientos: Predominan vientos leves del sector este, lo que aporta una sensación de pesadez en el ambiente. Alerta meteorológica en otras provincias Mientras que en Buenos Aires el fenómeno se limita a chaparrones dispersos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas fuertes para varias provincias del centro y norte de Argentina.