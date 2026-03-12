12 de marzo: las efemérides más importantes que ocurrieron un día como hoy

El 12 de marzo reúne distintos acontecimientos históricos, nacimientos de figuras influyentes y fechas conmemorativas que dejaron huella en la Argentina y en el mundo. Desde hitos políticos hasta momentos clave de la cultura y la música, estas son algunas de las efemérides más importantes de la jornada.

La Asamblea del Año XIII adopta oficialmente el Escudo Nacional, uno de los cuatro símbolos patrios junto con la Bandera, el Himno y la Escarapela. El diseño definitivo fue realizado por el orfebre Juan de Dios Rivera y se inspiró en emblemas utilizados durante la Revolución Francesa.

El 12 de marzo se celebra una efeméride clave: el día del Escudo Nacional Argentino.

En Madrid nace Miguel Gila, uno de los grandes referentes del humor español. Combatió del lado republicano en la Guerra Civil y sobrevivió a un fusilamiento al fingir su muerte. Con el tiempo se convirtió en un popular humorista gracias a sus monólogos telefónicos. Vivió varios años en Buenos Aires y murió en 2001.

En la ciudad bonaerense de Chascomús nace Raúl Alfonsín, histórico dirigente de la Unión Cívica Radical y presidente de la Nación entre 1983 y 1989. Fue el primer mandatario elegido democráticamente tras la última dictadura militar y promovió el histórico juicio a las juntas.

El líder independentista Mahatma Gandhi inicia una caminata de más de 300 kilómetros en protesta contra el impuesto británico sobre la sal en la India. La movilización pacífica se transformó en un símbolo de la lucha por la independencia del país asiático.

1938 – Alemania nazi anexa Austria

Las tropas de Adolf Hitler ingresan a Austria y concretan el llamado Anschluss, mediante el cual el país queda incorporado al Tercer Reich. El hecho marcó un paso clave en la expansión territorial de la Alemania nazi antes de la Segunda Guerra Mundial.

1946 – Nace Liza Minnelli

En Los Ángeles nace la actriz y cantante estadounidense Liza Minnelli. Alcanzó fama internacional por su papel en la película musical Cabaret (1972), con el que ganó el premio Oscar a mejor actriz.

1956 – Nace Steve Harris

En Inglaterra nace Steve Harris, bajista, compositor y fundador de la banda de heavy metal Iron Maiden, uno de los grupos más influyentes del género.

1999 – Muere el violinista Yehudi Menuhin

El reconocido músico fallece en Berlín a los 82 años. Considerado uno de los grandes virtuosos del violín del siglo XX, fue un niño prodigio y mantuvo una extensa carrera internacional.

2008 – Fallece Jorge Guinzburg

Muere en Buenos Aires el periodista y humorista Jorge Guinzburg a los 59 años. Fue una figura destacada de los medios argentinos y alcanzó gran popularidad con programas como La noticia rebelde, Peor es nada y Mañanas informales.

2013 – Comienza el cónclave que elegirá al papa Francisco

En el Vaticano se inicia el cónclave de cardenales que días después elegirá como nuevo papa al argentino Jorge Mario Bergoglio, quien adoptará el nombre de Francisco.

Qué se celebra el 12 de marzo

