Cuándo podar el limonero en marzo para que dé más frutos: las fechas clave del calendario lunar

El calendario lunar de marzo 2026 tiene días perfectos para la poda del limonero y que crezca más fuerte que nunca.

El calendario lunar de marzo 2026 tiene fechas clave para podar el limonero y obtener mejores frutos. Foto: Archivo

El mes de marzo es el mes para comenzar la poda de algunas plantas, especialmente del limonero. Hacerlo en otro momento puede retrasar la cosecha o debilitar el árbol por meses. Según el calendario lunar de marzo 2026, hay tres fechas claves para hacerlo.

Por qué el calendario lunar importa para la poda La práctica de guiarse por el calendario lunar para podar se basa en la teoría de que las fases de la Luna influyen en el movimiento de la savia dentro de las plantas. Elegir el momento correcto puede ayudar a que los árboles cicatricen mejor tras los cortes y crezcan de manera más equilibrada.

Para el limonero específicamente, la clave es podar cuando la savia está baja, es decir en fase menguante, para que los cortes no "sangren" en exceso y el árbol dedique su energía a recuperarse y producir frutos en lugar de generar nuevos brotes innecesarios.

Los mejores días de marzo para podar El 11 de marzo es la fecha más recomendada: durante el cuarto menguante la savia disminuye y los cortes de la poda sangrarán menos y cicatrizarán mejor.

El 19 de marzo, con Luna nueva, representa un periodo de inactividad para los cultivos. Por eso es ideal para podas de formación, que buscan dar forma a la copa y controlar el crecimiento de las ramas, ya que la respuesta del árbol es más moderada y se desarrollan menos chupones.