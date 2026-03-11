Por qué marzo es el mes clave para podar el limonero y qué días hay que hacerlo

El limonero es la estrella del jardín. El calendario lunar tiene el día exacto recomendado para realizar la poda de la planta.

El limonero es uno de los protagonistas del jardín. Sin embargo, hay que saber que sus frutos dependen de un cuidado esencial que algunos pasan desapercibido: la poda de mantenimiento. Un trabajo al que hay que prestar atención para no dañar la planta.

Poda del limonero Cuando termina el verano, el mes de marzo se transforma en la ventana ideal para intervenir el árbol. No es un recorte estético sino una estrategia sanitaria para poder fortalecerlo antes de que bajen las temperaturas.

En marzo el árbol empieza a reducir su ritmo de crecimiento, por eso es importante realizar una poda ligera para eliminar la madera muerta o enferma que le consume la energía, al ralear el follaje el aire circula mejor y la luz llega al centro del árbol. Además, se favorece el nacimiento de brotes fuertes para la próxima temporada.

La manzanilla es el ingrediente clave para mantener tu limonero sano y sin plagas, te contamos cómo lograrlo Foto: Freepik Hay que cuidar el limonero para que tenga frutos. Foto: Freepik Para minimizar el impacto en la planta los aficionados siguen el calendario lunar. Se aconseja realizar los cortes durante la luna menguante. En esa fase la savia desciende hacia las raíces reduciendo el sangrado de las ramas, se acelera la cicatrización y disminuye el estrés hídrico del cítrico.

Se aconseja priorizar la segunda quincena de marzo para la poda y realizar el trabajo en mañanas despejadas y secas. También se recomienda evitar días fríos o de bajas temperaturas.