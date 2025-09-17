Por qué los supermercados y shoppings de Mendoza estarán cerrados el próximo lunes

El próximo lunes, los supermercados y shoppings de Mendoza mostrarán una imagen inusual o que se ve muy poco en el último tiempo. Es que por el Día del Empleado de Comercio , las persianas se mostrarán bajas o, en caso de elegir trabajar, los negocios lo tendrán que hacer con sus dueños en el frente de batallla.

Este año, la conmemoración del Día del Empleado de Comercio se adelantará unos días en Mendoza. Tras un acuerdo entre el Centro de Empleados de Comercio (CEC), las cámaras empresarias y la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social provincial, la fecha pasará del viernes 26 al lunes 22 de septiembre. La medida será válida en todo el territorio mendocino, incluyendo el Gran Mendoza, Valle de Uco, zona sur y este.

A nivel nacional, el feriado para los trabajadores del comercio se trasladó al 29 de septiembre , es decir, al otro fin de semana. De esta forma, en la provincia lograron diferenciarse de esa fecha marcada en todo el país.

La jornada tendrá carácter de no laborable para los trabajadores mercantiles. Cada comercio decidirá si abre o no sus puertas, pero en caso de hacerlo, la atención podrá ser realizada únicamente por los dueños o por personal que acepte trabajar de forma voluntaria.

Las compras en los supermercados no se podrán realizar el día lunes.

En la práctica, se espera que la mayoría de los shoppings, supermercados y grandes cadenas comerciales permanezcan cerrados. Desde la Cecitys (Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de Mendoza) recordaron que los trabajadores independientes o cuentapropistas podrán operar con normalidad.

Cómo se paga el Día del Empleado de Comercio

De acuerdo con la Ley 26.541, el Día del Empleado de Comercio se abona como si fuera un feriado nacional: se paga de manera completa, sin descuentos y sin necesidad de presentar justificación por inasistencia. En la provincia no se otorgan montos adicionales, dado que la norma ya contempla el descanso pago.

El beneficio alcanza a trabajadores de supermercados, shoppings, tiendas y empresas de servicios comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

Con esta modificación de la fecha, se busca asegurar el descanso de los empleados del sector y brindar tiempo suficiente a los comercios para planificar su esquema de funcionamiento durante el feriado.