El tremendo descuento de un supermercado para este miércoles y jueves

El Chango Más mantiene vigente un descuento muy importante para todos sus clientes habituales que van a las sucursales del supermercado todo el país a realizar las compras semanales, mensuales o hasta las diarias para poder alimentarse o adquirir productos específicos.

El supermercado ofrece hasta un 30% de descuento en las compras con un reintegro realizado a la cuenta que realizó la transacción para los días miércoles y jueves. Además, hay otras promociones que son vitales para grupos específicos como jubilados y pensionados de Anses.

En septiembre, mes aniversario de este supermercado, la cadena destacó un gran descuento en varios de sus productos para fomentar el consumo y las ventas en un mes tan especial.

Para los miércoles y jueves ofrecen un 30% de reintegro en las compras de sus clientes que abonen con MODO Contacless. Los miércoles se puede acceder con MODO del Banco Nación con un tope de 12.000 pesos de forma mensual con las tarjetas de crédito VISA o Mastercard pagando con contacless.

A su vez, también está disponible los miércoles el 20% de descuento para clientes del Banco Macro con un tope de $15.000 de forma mensual.

Por su parte, los jueves existe el beneficio con ICBC con un 20% de descuento con tarjetas de débito y crédito; aunque también se les puede sumar un 10% extra de reintegro cuando las cuentas son a sueldo. La billetera virtual de Ualá también está incluida en los descuentos de los jueves.

Mientras tanto, todos los días los jubilados de Anses pagando con todos los medios de pago pueden obtener un 10% de descuento con un tope de $15.000 de forma mensual.

Qué significa el Contacless

"Contactless" se refiere a la tecnología de pago sin contacto que permite transacciones rápidas y seguras acercando una tarjeta, teléfono o dispositivo wearable a una terminal de punto de venta (TPV) habilitada, gracias a la tecnología NFC (Near Field Communication).

Para usarla, solo se necesita acercar el dispositivo a la terminal, el cual transmite datos de forma inalámbrica para completar la compra.

Actualmente, las marcas y establecimientos están buscando fomentar este medio de pago totalmente virtual y sin contacto y es por eso que lo incluyen en sus promociones más jugosas.