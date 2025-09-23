Últimos días: cómo volar con Aerolíneas Argentinas con un jugoso descuento en pasajes

Aerolíneas Argentinas puso en marcha una nueva oferta que brinda un 10% de descuento en todos los vuelos nacionales. La promoción arrancó este lunes y estará vigente hasta el domingo 28 de septiembre. Desde la empresa indicaron que este beneficio debe ser aprovechado antes de esa fecha ya que no será extendido en el tiempo.

Lo particular es que no existe un plazo máximo para realizar los viajes ; cualquier reserva hecha durante esos días puede corresponder a vuelos en la fecha que el pasajero elija, incluso para los meses de verano.

Un dato a tener en cuenta es que los vuelos deben tener un destino dentro de Argentina para que se haga efectivo el descuento del 10%.

Está disponible tanto en la web oficial de la aerolínea como en la aplicación móvil.

El descuento se aplica sobre las tarifas vigentes en el momento de la compra.

El pago puede realizarse en hasta 18 cuotas sin interés, aunque con bancos o billeteras virtuales particulares. Haciendo click en este enlace se pueden consultar todas las entidades que forman parte del beneficio actualmente.

Con esta iniciativa, la Aerolíneas Argentinas busca fomentar el turismo interno y mejorar la conectividad entre ciudades del interior del país. La idea es incentivar que más personas viajen dentro del país, aprovechando esta rebaja, y así dinamizar los destinos menos usados o recibir mayor flujo de visitantes durante temporadas altas.

Un dato a tener en cuenta es que las tarifas pueden variar dependiendo de la ruta, y el descuento solo aplica a las que estén operativas en el momento de la reserva. Y a su vez, indicaron que es importante revisar las políticas de cambios o cancelaciones de cada vuelo, ya que podrían tener restricciones o costos adicionales.